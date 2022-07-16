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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۵

با صدور بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه؛

ایران فهرست تحریمی حامی گروهک تروریستی منافقین را به‌روز کرد

ایران فهرست تحریمی حامی گروهک تروریستی منافقین را به‌روز کرد

براساس صدور بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فهرست تحریمی آمریکایی‌های حامی گروهک تروریستی منافقین به‌روز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون به‌روزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی‌گروهک تروریستی منافقین بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، اشخاص زیر را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تأیید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق، تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

طی دهه‌های اخیر، گروهک تروریستی منافقین با سازماندهی و اجرای اقدامات ترویستی بیشماری، بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند بیگناه، به ویژه زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. علی‌رغم ماهیت تروریستی و اقدامات سبعانه تروریستی گروهک منافقین و نیز فعالیت‌های تروریستی و نظامی خشونت‌آمیز آن، دولت ایالات متحده آمریکا با حمایت از این گروهک تروریستی، دوگانگی و دورویی خود را در این رابطه تداوم داده است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی در خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تأکید می‌نماید که سیاست و رویه دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین نقض تعهدات فوق بوده و به عنوان عمل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت یاد شده گردیده است.

با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون (مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه)، کلیه نهادهای ذی‌ربط، اقدامات لازم را جهت اجرای مؤثر تحریم‌های مندرج در قانون مذکور و معمول خواهند کرد.

فهرست تحریمی اشخاص و مقامات آمریکایی حامی‌گروهک تروریستی منافقین:

  • مایک پومپئو (Mike Pompeo)
  • رابرت توریسلی (Robert Torricelli)
  • رودی جولیانی (Rudy Giuliani)

۴- جوزف لیبرمن ( Joseph Isadore "Joe" Lieberman)

۵- د. رابرت جوزف (Robert Joseph)

۶- مایکل میوکیزی (Michael Mukasey)

۷- لویی فری (Louis Freeh)

۸- جان بولتون (John Robert Bolton)

۹- مارک گینزبرگ (Marc Ginsberg)

۱۰- ژنرال جک کین (John M." Jack" Keane)

۱۱- ژنرال چاک والد (Charles F. Wald)

۱۲- نیتان سیلز (Nathan A. Sales)

۱۳- لینکن بلومفیلد (Lincoln Bloomfield)

۱۴- مری لندریو (Mary Landrieu)

۱۵- فرانسیس تاهنوند (Frances Townsend)

۱۶- جیمز کانوی (Gen. James T. Conway)

۱۷- دبورا لی جیمز (Deborah Lee James)

۱۸- گری لاک (Gary Faye Locke)

۱۹- پاتریک کندی (Patrick Kennedy)

۲۰- لیندا چاوز (Linda Chavez)

۲۱- میچل ریس (Mitchell Reiss)

۲۲- جو دانلی (Joe Donnelly)

۲۳- بیل ریتر جونیور (.Bill Ritter, Jr)

۲۴- استیو بولاک (Steve Bullock)

۲۵- فیل بردسن (Philip Noman " Phil Bredesen)

۲۶- تیموتی بروس (Timothy M. Boras)

۲۷- ترزا پیتون (Theresa Payton)

۲۸- دانا برزیل (Donna Lease Brazile)

۲۹- جیمز جونز (James Logan Jones Junior )

۳۰- پیت سشنز (Pete Sessions)

۳۱- رائول روییز (Raul Ruiz)

۳۲-نیکول مالیوتاکیس( Nicole Malliotakis)

۳۳-ماریو دیاز بالارت (Mario Diaz Balart)

۳۴- انجی کریگ (Angie Craig)

۳۵-برد اشنایدر Brad Schneider)

۳۶- نام امر (Thomas Earl "Tom" Emmer)

۳۷- فرنچ هیل (French Hill)

۳۸- شیلا جکسون لی (Sheila Jackson-Lee)

۳۹- برایان فیتزپاتریک (Brian Fitzpatrick)

۴۰- جودی جو (Judy Chu)

۴۱- اسکات پری (Scott Perry)

۴۲- دان بیکن (Donald John Bacon)

۴۳- گاس بیلیراکیس (Gus Michael Bilirakis)

۴۴- کلی آیوت Kelly A. Ayotte)

۴۵- حکیم جفریز (Hakeem Jeffries)

۴۶- کوین مکارتی (Kevin McCarthy)

۴۷- برد شرمن (Brad Sherman)

۴۸- جو ویلسون (Joe Wilson)

۴۹- دین فیلیپس (Dean Philips)

۵۰- کوری بوکر (Cory Booker)

۵۱- روی بلانت (Roy Blunt)

۵۲- مگی حسن (Maggie Hassan)

۵۳- جونی ارنست (Joni Ernst)

۵۴- جان بوزمن (John Boozman)

۵۵- دد. داگ جونز (Doug Jones)

۵۶- تد کروز (Ted Cruz)

۵۷- جان کورنین (John Cornyn)

۵۸- تام تیلیس (Thom Tillis)

۵۹- ریک اسکات (Rick Scott)

۶۰- رابرت مندز (Robert " Bob" Menendez)

۶۱- جین شاهین (Jeanne Shaheen).

کد مطلب 5539845

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