به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون بهروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامیگروهک تروریستی منافقین بیانیهای منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، اشخاص زیر را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تأیید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق، تحت تحریمهای جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد.
طی دهههای اخیر، گروهک تروریستی منافقین با سازماندهی و اجرای اقدامات ترویستی بیشماری، بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند بیگناه، به ویژه زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. علیرغم ماهیت تروریستی و اقدامات سبعانه تروریستی گروهک منافقین و نیز فعالیتهای تروریستی و نظامی خشونتآمیز آن، دولت ایالات متحده آمریکا با حمایت از این گروهک تروریستی، دوگانگی و دورویی خود را در این رابطه تداوم داده است.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بینالمللی در خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تأکید مینماید که سیاست و رویه دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین نقض تعهدات فوق بوده و به عنوان عمل متخلفانه بینالمللی موجب مسئولیت بینالمللی دولت یاد شده گردیده است.
با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون (مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه)، کلیه نهادهای ذیربط، اقدامات لازم را جهت اجرای مؤثر تحریمهای مندرج در قانون مذکور و معمول خواهند کرد.
فهرست تحریمی اشخاص و مقامات آمریکایی حامیگروهک تروریستی منافقین:
- مایک پومپئو (Mike Pompeo)
- رابرت توریسلی (Robert Torricelli)
- رودی جولیانی (Rudy Giuliani)
۴- جوزف لیبرمن ( Joseph Isadore "Joe" Lieberman)
۵- د. رابرت جوزف (Robert Joseph)
۶- مایکل میوکیزی (Michael Mukasey)
۷- لویی فری (Louis Freeh)
۸- جان بولتون (John Robert Bolton)
۹- مارک گینزبرگ (Marc Ginsberg)
۱۰- ژنرال جک کین (John M." Jack" Keane)
۱۱- ژنرال چاک والد (Charles F. Wald)
۱۲- نیتان سیلز (Nathan A. Sales)
۱۳- لینکن بلومفیلد (Lincoln Bloomfield)
۱۴- مری لندریو (Mary Landrieu)
۱۵- فرانسیس تاهنوند (Frances Townsend)
۱۶- جیمز کانوی (Gen. James T. Conway)
۱۷- دبورا لی جیمز (Deborah Lee James)
۱۸- گری لاک (Gary Faye Locke)
۱۹- پاتریک کندی (Patrick Kennedy)
۲۰- لیندا چاوز (Linda Chavez)
۲۱- میچل ریس (Mitchell Reiss)
۲۲- جو دانلی (Joe Donnelly)
۲۳- بیل ریتر جونیور (.Bill Ritter, Jr)
۲۴- استیو بولاک (Steve Bullock)
۲۵- فیل بردسن (Philip Noman " Phil Bredesen)
۲۶- تیموتی بروس (Timothy M. Boras)
۲۷- ترزا پیتون (Theresa Payton)
۲۸- دانا برزیل (Donna Lease Brazile)
۲۹- جیمز جونز (James Logan Jones Junior )
۳۰- پیت سشنز (Pete Sessions)
۳۱- رائول روییز (Raul Ruiz)
۳۲-نیکول مالیوتاکیس( Nicole Malliotakis)
۳۳-ماریو دیاز بالارت (Mario Diaz Balart)
۳۴- انجی کریگ (Angie Craig)
۳۵-برد اشنایدر Brad Schneider)
۳۶- نام امر (Thomas Earl "Tom" Emmer)
۳۷- فرنچ هیل (French Hill)
۳۸- شیلا جکسون لی (Sheila Jackson-Lee)
۳۹- برایان فیتزپاتریک (Brian Fitzpatrick)
۴۰- جودی جو (Judy Chu)
۴۱- اسکات پری (Scott Perry)
۴۲- دان بیکن (Donald John Bacon)
۴۳- گاس بیلیراکیس (Gus Michael Bilirakis)
۴۴- کلی آیوت Kelly A. Ayotte)
۴۵- حکیم جفریز (Hakeem Jeffries)
۴۶- کوین مکارتی (Kevin McCarthy)
۴۷- برد شرمن (Brad Sherman)
۴۸- جو ویلسون (Joe Wilson)
۴۹- دین فیلیپس (Dean Philips)
۵۰- کوری بوکر (Cory Booker)
۵۱- روی بلانت (Roy Blunt)
۵۲- مگی حسن (Maggie Hassan)
۵۳- جونی ارنست (Joni Ernst)
۵۴- جان بوزمن (John Boozman)
۵۵- دد. داگ جونز (Doug Jones)
۵۶- تد کروز (Ted Cruz)
۵۷- جان کورنین (John Cornyn)
۵۸- تام تیلیس (Thom Tillis)
۵۹- ریک اسکات (Rick Scott)
۶۰- رابرت مندز (Robert " Bob" Menendez)
۶۱- جین شاهین (Jeanne Shaheen).
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