به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون به‌روزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی‌گروهک تروریستی منافقین بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، اشخاص زیر را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تأیید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق، تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

طی دهه‌های اخیر، گروهک تروریستی منافقین با سازماندهی و اجرای اقدامات ترویستی بیشماری، بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند بیگناه، به ویژه زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. علی‌رغم ماهیت تروریستی و اقدامات سبعانه تروریستی گروهک منافقین و نیز فعالیت‌های تروریستی و نظامی خشونت‌آمیز آن، دولت ایالات متحده آمریکا با حمایت از این گروهک تروریستی، دوگانگی و دورویی خود را در این رابطه تداوم داده است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی در خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تأکید می‌نماید که سیاست و رویه دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین نقض تعهدات فوق بوده و به عنوان عمل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت یاد شده گردیده است.

با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون (مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه)، کلیه نهادهای ذی‌ربط، اقدامات لازم را جهت اجرای مؤثر تحریم‌های مندرج در قانون مذکور و معمول خواهند کرد.

فهرست تحریمی اشخاص و مقامات آمریکایی حامی‌گروهک تروریستی منافقین:

مایک پومپئو (Mike Pompeo)

رابرت توریسلی (Robert Torricelli)

رودی جولیانی (Rudy Giuliani)

۴- جوزف لیبرمن ( Joseph Isadore "Joe" Lieberman)

۵- د. رابرت جوزف (Robert Joseph)

۶- مایکل میوکیزی (Michael Mukasey)

۷- لویی فری (Louis Freeh)

۸- جان بولتون (John Robert Bolton)

۹- مارک گینزبرگ (Marc Ginsberg)

۱۰- ژنرال جک کین (John M." Jack" Keane)

۱۱- ژنرال چاک والد (Charles F. Wald)

۱۲- نیتان سیلز (Nathan A. Sales)

۱۳- لینکن بلومفیلد (Lincoln Bloomfield)

۱۴- مری لندریو (Mary Landrieu)

۱۵- فرانسیس تاهنوند (Frances Townsend)

۱۶- جیمز کانوی (Gen. James T. Conway)

۱۷- دبورا لی جیمز (Deborah Lee James)

۱۸- گری لاک (Gary Faye Locke)

۱۹- پاتریک کندی (Patrick Kennedy)

۲۰- لیندا چاوز (Linda Chavez)

۲۱- میچل ریس (Mitchell Reiss)

۲۲- جو دانلی (Joe Donnelly)

۲۳- بیل ریتر جونیور (.Bill Ritter, Jr)

۲۴- استیو بولاک (Steve Bullock)

۲۵- فیل بردسن (Philip Noman " Phil Bredesen)

۲۶- تیموتی بروس (Timothy M. Boras)

۲۷- ترزا پیتون (Theresa Payton)

۲۸- دانا برزیل (Donna Lease Brazile)

۲۹- جیمز جونز (James Logan Jones Junior )

۳۰- پیت سشنز (Pete Sessions)

۳۱- رائول روییز (Raul Ruiz)

۳۲-نیکول مالیوتاکیس( Nicole Malliotakis)

۳۳-ماریو دیاز بالارت (Mario Diaz Balart)

۳۴- انجی کریگ (Angie Craig)

۳۵-برد اشنایدر Brad Schneider)

۳۶- نام امر (Thomas Earl "Tom" Emmer)

۳۷- فرنچ هیل (French Hill)

۳۸- شیلا جکسون لی (Sheila Jackson-Lee)

۳۹- برایان فیتزپاتریک (Brian Fitzpatrick)

۴۰- جودی جو (Judy Chu)

۴۱- اسکات پری (Scott Perry)

۴۲- دان بیکن (Donald John Bacon)

۴۳- گاس بیلیراکیس (Gus Michael Bilirakis)

۴۴- کلی آیوت Kelly A. Ayotte)

۴۵- حکیم جفریز (Hakeem Jeffries)

۴۶- کوین مکارتی (Kevin McCarthy)

۴۷- برد شرمن (Brad Sherman)

۴۸- جو ویلسون (Joe Wilson)

۴۹- دین فیلیپس (Dean Philips)

۵۰- کوری بوکر (Cory Booker)

۵۱- روی بلانت (Roy Blunt)

۵۲- مگی حسن (Maggie Hassan)

۵۳- جونی ارنست (Joni Ernst)

۵۴- جان بوزمن (John Boozman)

۵۵- دد. داگ جونز (Doug Jones)

۵۶- تد کروز (Ted Cruz)

۵۷- جان کورنین (John Cornyn)

۵۸- تام تیلیس (Thom Tillis)

۵۹- ریک اسکات (Rick Scott)

۶۰- رابرت مندز (Robert " Bob" Menendez)

۶۱- جین شاهین (Jeanne Shaheen).