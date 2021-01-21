ارتباط مصرف غذاهای سرخ شده با افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته

به گزارش خبرنگار مهر، تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که این خطر با مصرف هر ۱۱۴ گرم از این نوع غذاها در هفته افزایش می‌یابد.

به گفته محققان، واضح است که رژیم غذایی غربی سلامت قلبی-عروقی را بهبود نمی بخشد اما دقیقاً مشخص نیست که غذای سرخ شده چه سهمی در افزایش خطر بیماری‌های جدی قلبی و سکته مغزی دارد.

برای روشن کردن این موضوع، آنها پایگاه داده‌های تحقیقاتی مربوط به ۱۹ مطالعه شامل ۵۶۲,۴۴۵ شرکت کننده را بررسی کردند.

بررسی‌ها نشان داد که در مقایسه با کمترین گروه مصرف هفتگی غذای سرخ شده، بیشترین میزان مصرف این نوع غذاها با افزایش ۲۸ درصدی خطر بروز مشکلات جدی قلبی عروقی، ۲۲ درصد افزایش خطر بیماری قلبی عروق کرونر و ۳۷ درصد افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط بود.

هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه غذاهای سرخ شده دقیقاً می‌توانند بر ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی تأثیر بگذارند.

محققان معتقدند غذاهای سرخ شده به دلیل محتوای چربی شأن، مصرف انرژی را افزایش می‌دهند و از روغن‌های گیاهی هیدروژنه که اغلب برای پخت آنها استفاده می‌شود، اسیدهای چرب ترانس مضر تولید می‌شود.

همچنین سرخ کردن باعث افزایش تولید فرآورده‌های شیمیایی دخیل در واکنش التهابی بدن می‌شود، در حالی که غذاهایی مانند مرغ سوخاری و سیب زمینی سرخ کرده معمولاً سرشار از نمک هستند و غالباً همراه با نوشیدنی‌های شیرین حاوی قند سرو می‌شوند.