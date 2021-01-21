یک دستگاه اتوبوس در ده نمک واژگون شد/ یک نفر جان باخت

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری به جان باختن یک نفر انجامید، بیان کرد: این اتوبوس از قرچک به منطقه صنعتی ده نمک آرادان در حال حرکت بود که در مسیر واژگون شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک نفر جان باخته و ۱۴ نفر نیز مصدوم شدند، تاکید کرد: گروه‌های امدادی از لحظات اول صبح امروز و در پی رخ دادن این حادثه به محل اعزام و به مصدومان امداد رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به درمان سرپایی و انتقال مصدومان، بیان کرد: علت این حادثه هنوز اعلام نشده است.

محمد خانی گفت: این اتوبوس کارگران یک واحد صنعتی را به سر کار می برده است

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین حادثه تصادف اتوبوس مسافربری در ۲۴ ساعت گذشته است.