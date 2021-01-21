  1. استانها
  2. سمنان
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۰۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان :

یک دستگاه اتوبوس در ده نمک واژگون شد/ یک نفر جان باخت

یک دستگاه اتوبوس در ده نمک واژگون شد/ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در حوالی ده نمک استان سمنان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است.

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری به جان باختن یک نفر انجامید، بیان کرد: این اتوبوس از قرچک به منطقه صنعتی ده نمک آرادان در حال حرکت بود که در مسیر واژگون شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک نفر جان باخته و ۱۴ نفر نیز مصدوم شدند، تاکید کرد: گروه‌های امدادی از لحظات اول صبح امروز و در پی رخ دادن این حادثه به محل اعزام و به مصدومان امداد رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به درمان سرپایی و انتقال مصدومان، بیان کرد: علت این حادثه هنوز اعلام نشده است.

محمد خانی گفت: این اتوبوس کارگران یک واحد صنعتی را به سر کار می برده است

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین حادثه تصادف اتوبوس مسافربری در ۲۴ ساعت گذشته است.

کد مطلب 5127166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها