به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آمریکا در معاملات دیشب تحت تأثیر سوگند ریاست‌جمهوری بایدن و امید به بسته کمک مالی جدید آمریکا و توزیع بهتر واکسن کرونا تحت نظارت او، رکوردشکنی کردند.

میانگین صنعتی داو جونز ۲۵۷.۸۶ واحد یا ۰.۸ درصد جهش کرد و به رکورد تاریخی ۳۱٫۱۸۸.۳۸ واحد رسید.

اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۱.۴ درصد جهش کرد و به رکورد تاریخی ۳٫۸۵۱.۸۵ واحد دست یافت. کامپوزیت نزدک نزدیک به ۲ درصد جهش کرد و به رکورد جدید ۱۳٫۴۵۷.۲۵ واحد رسید.

هر سه شاخص سهام آمریکا در معاملات دیشب به رکورد جدید میان‌جلسه‌ای هم دست یافتند.

در این میان سهام نتفلیکس با جهش فراتر از انتظار ۱۶.۹ درصدی روبرو شد.

سرمایه‌گذاران امیدوارند جو بایدن ۷۹ ساله بتواند به عنوان ۴۶ امین رئیس‌جمهور آمریکا با بسته کمک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری خود وضعیت اقتصاد آمریکا را بهبود ببخشد.