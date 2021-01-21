به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی چهارشنبه شب در دیدار با سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با وی، ادامه داد: ضرورت دارد به کیفیت خدمات رسانی به مددجویان اهمیت داد و کمیت را تا زمانی که توانتان زیاد شود، محدود کنید تا کمک قابل توجهی به نیازمندان صورت بگیرد.

وی توانمندسازی و رفع نیازهای اساسی مددجویان کمیته امداد را ضروری دانست و گفت: اشتغال، تحصیل، مسکن و ازدواج مهمترین نیازهای جوانان تحت پوشش است که باید به این امور توجه جدی کرد.

آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت توجه به تحصیل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد و افزود: اگر این افراد تحصیلات داشته باشند، همین تحصیلات مقدمه یافتن شغل مناسب در آینده برایشان خواهد بود.

وی ادامه داد: مواردی همچون مسکن، اشتغال و نیازهای فرهنگی از عمده نیازهای مددجویان این کمیته است و باید به همه این نیازها از سوی مسئولان این نهاد توجه شود.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه کمیته امداد نباید نیازمند پرور باشد، بلکه باید به دنبال توانمندسازی افراد تحت پوشش بود، اظهار داشت: اکثر افراد تحت پوشش کمیته امداد، بیمار یا سالخورده نیستند، بلکه قابلیت توانمندسازی دارند و باید مسائل آنها را در صورتی که جوان هم باشند، حل شود؛ باید به این افراد آموزش داده شود تا خودشان را همواره وابسته به کمیته امداد ندانند و باور کنند که این نهاد (تنها) وظیفه دارد آنها را توانمند و مستقل سازد.

وی در ادامه لزوم آموزش‌های مذهبی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را مورد اشاره قرار داده و گفت: این کار دو فایده دارد؛ یکی اینکه این افراد مذهبی می‌شوند و دیگر اینکه هیچگاه به کمیته امداد خیانت نکرده و همواره مطابق وظیفه شرعی خود عمل می‌کنند؛ در این زمینه اگر کتاب‌های فشرده مختصری راجع به عقاید و اخلاق در اختیار این افراد قرار داده شود، نیز خوب است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در بستر رسانه‌ها بیان کرد: شما باید فعالیت‌های خود را رسانه‌ای کنید تا مردم بدانند کمیته امداد با پشتوانه اسلام کارهای بزرگی انجام می‌دهد.

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: تبلیغ عملکرد کمیته امدادً به صورت غیر مستقیم نوعی تبلیغ برای اسلام محسوب شده و از طرفیً اگر جامعه در جریان این فعالیت‌ها قرار گیرد، خیرین تشویق شده و افراد نیکوکار بیشتری برای کمک رسانی پیدا خواهند شد.

این مرجع تقلید، کار مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) را نوعی عبادت خواند و ادامه داد: نیروهای این نهاد باید نسبت به مددجویان و امور آنها دلسوز باشند، زیرا دلسوزی کردن غیر از انجام وظیفه است.

وی اظهار داشت: مسئولان کمیته امداد باید خدمت رسانی به مددجویان را صرفاً وظیفه خود تلقی نکنند، بلکه تصور کنند برای خودشان می‌خواهند خدمت رسانی کنند؛ به هر حال این کار عبادت بزرگی است و خدمتی برای مردم و منشأ برکات برای جامعه به حساب می‌آید و بلاها بر اثر این خدمات دفع خواهد شد.