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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

به مناسبت پایان ماموریت؛

سفیر ترکیه در بغداد با وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد

سفیر ترکیه در بغداد با وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه عراق، به مناسبت پایان ماموریت سفیر ترکیه در عراق، میزبان وی بود. در این دیدار، درباره روابط دو جانبه بغداد و آنکارا گفتگو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، فاتح یلدز سفیر ترکیه در بغداد به مناسبت پایان ماموریت خود در عراق با فواد حسین، وزیر خارجه عراق، دیدار و گفتگو کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد: «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق، به مناسبت پایان ماموریت سفیر ترکیه در عراق، میزبان وی بود. در این دیدار، درباره روابط دو جانبه بغداد و آنکارا گفتگو شد و بر اهمیت افزایش همکاری در همه زمینه ها تاکید شد.

این بیانیه می افزاید: فواد حسین ضمن تقدیر از تلاش های سفیر ترکیه در تقویت روابط دو جانبه، برای وی آرزوی موفقیت و پیروزی در ماموریت های دیپلماتیک آینده او کرد.

وزیر امور خارجه عراق خواستار ایجاد افق های جدید همکاری میان دو کشور و هماهنگی و کار در زمینه های گوناگون شد که باعث حفظ امنیت و آرامش در منطقه و دنیا می شود.

از سوی دیگر، «فاتج یلدیز» سفیر ترکیه در عراق، ضمن قدردانی از حمایت وزارت امور خارجه عراق برای موفقیت ماموریت دیپلماتیک وی در بغداد، بر ادامه حمایت ترکیه از عراق و تلاش برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

کد مطلب 5127268

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