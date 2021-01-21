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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

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فرود پرواز «تهران- کراچی» در زاهدان به دلیل کاهش دید افقی

فرود پرواز «تهران- کراچی» در زاهدان به دلیل کاهش دید افقی

زاهدان- مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های سیستان‌ و بلوچستان از فرود هواپیمای پرواز «تهران-کراچی» در فرودگاه زاهدان به دلیل کاهش دید افقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، حمید بارانی اظهار داشت: پرواز ایران ایر ۸۱۲ ایرباس ۳۰۰ از تهران به مقصد کراچی به دلیل کاهش دید افقی در پی وقوع مه غلیظ در فرودگاه کراچی به ۱۵۰ متر از پاکستان به خاک ایران برگشت و ساعت ۷ و ۴۷ دقیقه در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: مسافران پرواز از هواپیما خارج نشدند و سوخت‌گیری در زاهدان انجام شده و این پرواز ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه از فرودگاه زاهدان به مقصد کراچی پرواز کرد.

کد مطلب 5127345

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