فرود پرواز «تهران- کراچی» در زاهدان به دلیل کاهش دید افقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، حمید بارانی اظهار داشت: پرواز ایران ایر ۸۱۲ ایرباس ۳۰۰ از تهران به مقصد کراچی به دلیل کاهش دید افقی در پی وقوع مه غلیظ در فرودگاه کراچی به ۱۵۰ متر از پاکستان به خاک ایران برگشت و ساعت ۷ و ۴۷ دقیقه در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: مسافران پرواز از هواپیما خارج نشدند و سوخت‌گیری در زاهدان انجام شده و این پرواز ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه از فرودگاه زاهدان به مقصد کراچی پرواز کرد.