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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن خبرداد؛

دسترسی اساتید و قاریان به بانک جامع تلاوت رادیو قرآن

دسترسی اساتید و قاریان به بانک جامع تلاوت رادیو قرآن

نظر به راه اندازی سامانه ۱۱۴ رادیو قرآن، گروه تلاوت رادیو قرآن امکان دسترسی اختصاصی اساتید و قاریان را به بانک جامع تلاوت فراهم نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین مهدوی مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن اظهار داشت: در راستای ارتقای بانک جامع تلاوت که دارای مجموعه‌ای از هزاران تلاوت مشهور از قاریان برجسته ایرانی و مصری است، گروه تلاوت رادیو قرآن با همکاری گروه فضای مجازی رادیو قرآن شرایط و امکاناتی را مهیا کرده است تا قاریان بتوانند ضمن دسترسی به بانک تلاوت رادیو قرآن، تلاوت‌های خود را نیز بازشنوایی و رتبه بندی نموده و همچنین تلاوت‌های فاقد استاندارد را از جدول پخش خارج کنند.

وی افزود: به همین منظور به صورت آزمایشی ۳۰ نفر از اساتید و قاریانی که سهم بیشتری یا تعداد بیشتری تلاوت در بانک داشتند، گزینش و امکان دسترسی اختصاصی برای آنان فراهم گردیده است؛ پس از کسب نتیجه مطلوب این امکان برای دیگر قاریان نیز فراهم خواهد شد.

مهدوی در پایان خاطر نشان کرد: به مناسبت فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این اقدام به همت شبکه رادیویی قرآن صورت گرفته است.

کد مطلب 5127397

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