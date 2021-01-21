دسترسی اساتید و قاریان به بانک جامع تلاوت رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین مهدوی مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن اظهار داشت: در راستای ارتقای بانک جامع تلاوت که دارای مجموعه‌ای از هزاران تلاوت مشهور از قاریان برجسته ایرانی و مصری است، گروه تلاوت رادیو قرآن با همکاری گروه فضای مجازی رادیو قرآن شرایط و امکاناتی را مهیا کرده است تا قاریان بتوانند ضمن دسترسی به بانک تلاوت رادیو قرآن، تلاوت‌های خود را نیز بازشنوایی و رتبه بندی نموده و همچنین تلاوت‌های فاقد استاندارد را از جدول پخش خارج کنند.

وی افزود: به همین منظور به صورت آزمایشی ۳۰ نفر از اساتید و قاریانی که سهم بیشتری یا تعداد بیشتری تلاوت در بانک داشتند، گزینش و امکان دسترسی اختصاصی برای آنان فراهم گردیده است؛ پس از کسب نتیجه مطلوب این امکان برای دیگر قاریان نیز فراهم خواهد شد.

مهدوی در پایان خاطر نشان کرد: به مناسبت فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این اقدام به همت شبکه رادیویی قرآن صورت گرفته است.