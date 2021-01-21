لزوم ورود دادستان کرمانشاه برای پلمب دائمی اماکن فروش دام زنده

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر صبح امروز در کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به قانون مصوب شورای شهر، مشاغل و فعالیت‌هایی که موجب به خطر افتادن سلامت مردم شده در جلسات شورای اسلامی شهر بررسی و از طریق شهرداری پیگیری شود.

وی با اشاره به فروش دام زنده مناطقی از شهر کرمانشاه همچون انتهای شهرک دولت آباد، شهرک اسلامی و ده مجنون افزود: فروش دام زنده در این مناطق برای کلان شهر کرمانشاه بی معنی است.

فرماندار شهرستان کرمانشاه با اشاره به لزوم ورود دادستان برای پلمب دائمی اماکن فروش دام زنده تصریح کرد: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مربوطه موجب افزایش کشتار غیرمجاز دام در سطح شهر شده است.

رنجبر با تاکید بر برخورد قاطعانه با موضوع و اشاره به کوتاهی برخی از دستگاه‌های مربوطه در برخورد با متخلفان گفت: برای برخورد با این پدیده لازم است اجراییات شهرداری، دامپزشکی، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، بازرسی اصناف، محیط زیست و صنعت و معدن نظارت‌های خود را افزایش دهند.

موضوع کشتار غیرمجاز در جلسه شورای تأمین کرمانشاه باید مطرح شود

رنجبر افزود: به منظور لازم‌الاجرا شدن مصوبات مربوط به جلوگیری از کشتار دام زنده در شهرستان کرمانشاه باید در جلسه شورای تأمین کرمانشاه مطرح شود.

فرماندار شهرستان کرمانشاه بر ضرورت مشخص شدن نمایندگان رسمی اتحادیه مرغداران تاکید کرد و گفت: مشخص شدن نمایندگان رسمی این صنف به منظور تهیه طرح ساماندهی مرغ زنده است.

گفتنی است که در این جلسه نمایندگان کشتارگاه‌های رسمی دام از کشتار در واحدهای غیررسمی و غیربهداشتی گلایه‌مند بوده و موضوعاتی از قبیل اختلاف قیمت گوشت در کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها، درخواست مجوز بسته بندی و عرضه مستقیم گوشت در کشتارگاه‌ها به منظور کاهش قیمت گوشت، جلوگیری از زنده فروشی و کشتار غیرمجاز مرغ و ابراز نگرانی از ورود ۴۰ درصد مرغ تولیدی مرغداری‌ها به کشتارگاه‌ها مطرح شد.