پلمب مراکز غیرمجاز فروش مرغ زنده در کرمانشاه

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مرحله سوم طرح ساماندهی و برخورد با مراکز غیرمجاز نگهداری و فروش مرغ زنده در شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و ساماندهی عرضه مرغ زنده در سطح شهر در حال اجرا است.

وی افزود: در این مرحله، اکیپ مشترکی متشکل از کارشناسان دامپزشکی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت، اداره محیط زیست، نیروی انتظامی و واحد اجرائیات با حضور در محل واحدهای متخلف، نسبت به نصب اخطاریه و پلمب مراکز غیرمجاز اقدام کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی، تصریح کرد: پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است و با واحدهایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند یا استانداردهای بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

سمیعیان ادامه داد: اقدامات نظارتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر و در قالب بازدیدهای دوره‌ای دنبال می‌شود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه نگهداری و عرضه مرغ زنده، موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هماهنگی دستگاه قضایی و در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه انجام می‌شود و برخورد با واحدهای متخلف بدون اغماض ادامه خواهد داشت.