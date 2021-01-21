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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

در نشست خبری مشترک در بروکسل؛

بورل: درباره وضعیت سیاسی ترکیه حرف زدیم

بورل: درباره وضعیت سیاسی ترکیه حرف زدیم

وزیر امور خارجه ترکیه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل در نشست خبری مشترکی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه و «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل در نشست خبری مشترکی شرکت کردند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت: می‌خواهیم گفتگوها درباره جزیره قبرس در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود. تنش‌ها در شرق مدیترانه کاهش یافته است؛ اما باید به شکل پایدار و مسالمت‌آمیزی کاهش یابد.

وی در ادامه اضافه کرد: انتظار داریم که بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای شامل سوریه و لیبی، از طریق راهکارهای سیاسی حل و فصل شوند. گفتگوهای امروز با احترام متقابل؛ اما صریح و شفاف به انجام رسید. ما درباره وضعیت سیاسی و برخی تحولات خاص در ترکیه و تحولات آینده در این کشور نیز صحبت کردیم.

وزیر خارجه ترکیه نیز در سخنانی گفت: از اینکه در بروکسل هستم، خوشحالم. به دعوت دوست عزیزم جوزف بورل به اینجا آمده ام و قرار است مجموعه ای از دیدار ها را در اینجا داشته باشم. امروز و فردا گفتگوهای مهمی را در پیش داریم که من امیدوارم نتیجه بخش و مفید باشند. سال ۲۰۲۰، سال پرمشکلی در روابط دوجانبه ترکیه و اتحادیه اروپا بود که پیامدهای آن در بیانیه شورای اروپا در ماه سپتامبر خود را نشان داد.

وی در ادامه افزود: برای اینکه روابط با ثباتی را ایجاد کنیم، باید برخی گام‌های ملموس را به صورت دوجانبه برداریم.

کد مطلب 5127469

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