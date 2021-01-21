مسدود شدن راه مواصلاتی ۱۸۰ روستای کردستان

محمد راشد مدرس گرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی موج بارشی از دیروز فعالیت خود را در استان شروع کرده است و این بارش‌ها اغلب به شکل برف بوده است.

وی افزود: به دلیل بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان از دیشب تا امروز شاهد تلاش گسترده نیروهای راهداری برای کمک رسانی به مسافران بودیم و در این راستا نیز ۷۰۰ وسیله نقلیه رها سازی شد.

مدرس گرجی اعلام کرد: همچنین در این مدت ۳۰ نفر نیز در راهدارخانه‌های استان اسکان داده شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان خاطرنشان کرد: به دلیل همین بارش‌ها شاهد مسدود شدن راه مواصلاتی ۱۸۰ روستا در استان هستیم که مناطق غربی و شمالی غربی استان همچون سقز، بانه و سروآباد بیشترین مسیرهای مسدود شده را دارند.

مدرس گرجی افزود: تلاش شبانه روزی نیروهای راهداری برای باز کردن مسیر این روستا ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر این مسیرها بازگشایی شوند.

وی اعلام کرد: هم اکنون تمامی مسیرهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد اما از کسانی که قصد سفر در جاده‌های استان را دارند درخواست داریم که نکات ایمنی و تجهیزات لازم در سفرهای زمستانی را مدنظر داشته باشند.