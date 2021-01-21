به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم امیری در جلسه توجیهی طرح «امام سفیر» که ظهر امروز در مشهد برگزار شد به اعلام آمادگی و حضور جهادی طلاب و روحانیان اشاره، از آنها تقدیر و اظهار کرد: بصیرت افزایی، بیان مسائل اعتقادی و فقهی اسلام و پاسخ به سوال‌ها و شبهه‌ها، جذب کودکان، نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت از جمله برنامه‌های امام جماعت است.

وی افزود: همچنین ترویج مؤلفه‌های جامعه مهدوی، احیای وقف عام برای مساجد، تبلیغ ازدواج آسان و درست، گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و بیان مصداق‌های آن، مدیریت برگزاری مجالس و مراسم مسجد و افزایش مسائل معنوی و دینی به مناسبت‌های مختلف شمسی و قمری و ایام الله از مهم‌ترین برنامه‌های امام جماعت مساجد محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام امیری ضمن اشاره به بایسته‌های امام جماعت در مناطق خاص افزود: مدیریت خردمندانه و توجه به محرومان، ایجاد همدلی بیشتر در بین مردم روستا، توجه به حل معضلات اجتماعی و حسن تعامل با مردم، شورا و دهیاری روستا از دیگر مسائل مورد توجه در مورد امام جماعت است.

وی با تاکید بر اجرای دقیق، منظم و مستمر برنامه‌های اعلام شده به امامان جماعت گفت: امیدوارم این برنامه‌ها مبتنی بر اقتضائات مورد تشخیص، به خوبی اجرا شوند.

گفتنی است؛ طرح امام سفیر توسط معاونت آموزش و پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، با کمک معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان در روستاها و دهستان‌های فاقد امام جماعت در استان‌های خراسان اجرا می‌شود.