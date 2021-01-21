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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

مدیر آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان:

اجرای طرح «امام سفیر» باعث گسترش فرهنگ اسلام ناب می‌شود

اجرای طرح «امام سفیر» باعث گسترش فرهنگ اسلام ناب می‌شود

مشهد- مدیر جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان با بیان بخشی از وظایف امامان جماعت طرح «امام سفیر» اجرای این طرح را اقدامی در راستای گسترش فرهنگ ناب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم امیری در جلسه توجیهی طرح «امام سفیر» که ظهر امروز در مشهد برگزار شد به اعلام آمادگی و حضور جهادی طلاب و روحانیان اشاره، از آنها تقدیر و اظهار کرد: بصیرت افزایی، بیان مسائل اعتقادی و فقهی اسلام و پاسخ به سوال‌ها و شبهه‌ها، جذب کودکان، نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت از جمله برنامه‌های امام جماعت است.

وی افزود: همچنین ترویج مؤلفه‌های جامعه مهدوی، احیای وقف عام برای مساجد، تبلیغ ازدواج آسان و درست، گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و بیان مصداق‌های آن، مدیریت برگزاری مجالس و مراسم مسجد و افزایش مسائل معنوی و دینی به مناسبت‌های مختلف شمسی و قمری و ایام الله از مهم‌ترین برنامه‌های امام جماعت مساجد محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام امیری ضمن اشاره به بایسته‌های امام جماعت در مناطق خاص افزود: مدیریت خردمندانه و توجه به محرومان، ایجاد همدلی بیشتر در بین مردم روستا، توجه به حل معضلات اجتماعی و حسن تعامل با مردم، شورا و دهیاری روستا از دیگر مسائل مورد توجه در مورد امام جماعت است.

وی با تاکید بر اجرای دقیق، منظم و مستمر برنامه‌های اعلام شده به امامان جماعت گفت: امیدوارم این برنامه‌ها مبتنی بر اقتضائات مورد تشخیص، به خوبی اجرا شوند.

گفتنی است؛ طرح امام سفیر توسط معاونت آموزش و پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، با کمک معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان در روستاها و دهستان‌های فاقد امام جماعت در استان‌های خراسان اجرا می‌شود.

کد مطلب 5127560

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