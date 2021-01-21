نقش مردم در تدوین سند جامع فرهنگی جاسک دیده شود

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع تدوین سند جامع فرهنگی در شهرستان و اصلاح آن متناسب با شرایط فرهنگی و مذهبی جامعه بومی اصیل یکی از دغدغه‌های جدی برای صاحب نظران، مسئولان و دست اندرکاران حوزه فرهنگی باشد.

رادمهر با اشاره به اینکه برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی نقش تأثیرگذاری بر ارتقای فرهنگ شهرستان در حوزه‌های مختلف دارد، افزود: نقش و جایگاه مردم در سیاستگذاری ها به خصوص در امورات فرهنگی به عنصری مهم مبدل گشته است. قطعاً مردم با نقش داشتن در سیاستگذاری فرهنگی مسئولیت پذیر خواهند بود و چنانچه بی توجهی به نقش مردم در تدوین سیاست‌ها به فراموشی و محو شدن خواسته آنان از مشارکت منجر خواهد شد.

فرماندار جاسک با تاکید بر اینکه در تدوین سند جامع فرهنگی شهرستان باید فرهنگ بومی اصیل نیز به صورت مناسب و علمی دیده شود، تصریح کرد: قوم بلوچ و شهروندان نجیب جاسکی دارای فرهنگی غنی و با پشتوانه تاریخی هستند که باید این فرهنگ حفظ شود.

رادمهر بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ عمومی عنوان کرد و افزود: نقش آموزش بسیار مهم است به ویژه آموزش دانش آموزان در استفاده مناسب از فضای مجازی، اهمیت حضور مسئولان در کنار مردم، راه اندازی میز خدمت در نماز جمعه ها، این موارد را می‌شود در راستای ترویج فرهنگ عمومی به کار گرفته شود.

وی، به نقش و جایگاه شورای فرهنگ عمومی در برنامه ریزی های شهرستان اشاره کرد و گفت: جایگاه اصلی برنامه ریزی فرهنگیدر شهرستان در جلسات شورای فرهنگ عمومی مشخص می‌شود و باید آنچه را که موجب بهبود وضعیت فرهنگی و ارتقای آن می‌شود در این جلسات مطرح و اجرایی گردد.

فرماندار جاسک به جایگاه و اهمیت شورای فرهنگ عمومی در جامعه اشاره کرد وئگفت: یکی از وظایف شوراهای فرهنگ عمومی حرکت به سمت تدوین راهبردهای اجتماعی است، که باید شورای فرهنگ عمومی بهترین مکان برای رشد و پایش اقدامات فرهنگی و هماهنگی بین دستگاه ها باشد.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی بیش از ۴۲ سال روش‌های مختلف، ترور، تحریم و فشار اقتصادی، تحمیل جنگ، تهاجم فرهنگی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گرفته است که الحمدالله موفق به اجرای توطئه های خود نشدند.

وی بیان داشت: در تدوین سند فرهنگی شهرستان با بهره گیری از نظرات چهره‌های علمی و صاحب نظر شهرستان پیوست‌های فرهنگی مناسب و کاربردی شهروندان جاسکی در نظر گرفته شود.

فرماندار و نائب رئیس شورای فرهنگی عمومی شهرستان گفت: دهه فجر فرصت مناسبی با استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی دستاوردهای نظام و عملکرد دولت است.