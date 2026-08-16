حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در صحن مجلس، گفت: اکنون باید مواد آن به صورت جزء به جزء در صحن تصویب شود و حتی شاید دوشوری شود، از این رو اعلام اخباری با عنوان اعمال حبس برای همکاری با مراکز علمی خارجی کذب است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه ریشه بعضی از فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه این طرح را ناشی از دو چیز دانست و افزود: نخست هدف این تخریب‌ها، جهل در روند قانون‌گذاری و جهل در مفاد یک قانون است که باعث فضاسازی‌هایی علیه قانون می‌شود و دوم ناشی از تلاش کسانی است که از این قانون متضرر خواهند شد یا از جریان نفوذ انتفاع می‌برند و اکنون نقطه‌زنی مجلس را دیده‌اند، از این رو دست به تخریب می‌زنند و فضاسازی می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود قطعا روی آن کار کارشناسی شده است، خاطرنشان کرد: اینکه تصویب این طرح باعث شود هر کسی با عنوان ارتباط با خارج از کشور برای همکاری علمی مجازات شود، درست نیست. ابعاد جرم مشخص است و مادامی که عناصر جرم محقق نشود، کسی تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.