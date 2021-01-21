تصحیح چیدمان قطعات اسکلتی مردان نمکی ۲و۵براساس اطلس های آناتومی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عالی گفت: بعد از رنگ سنجی، پاکسازی و بررسی میکروسکوپی، بقایای مرد نمکی شماره ۲ و ۵ بر اساس اطلس استخوان شناسی چیده شد.

وی افزود: مردان نمکی شماره ۲ و ۵ به صورت استخوانی با مفاصل متصل به نمایش گذاشته شده بود که بعد از پاکسازی قطعات، بررسی ارتباط استخوان‌ها و جاگیری صحیح آنها بر اساس اطلس‌های آناتومی انجام شد.

عالی ادامه داد: این بار استخوان‌های مرد شماره دو و چهار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با چیدمان درست و دقیق در ویترین‌ها قرار خواهد گرفت. قطعاً این اطلاعات برای مطالعات آناتومیکی و باستان شناسی مردان نمکی بسیار مفید خواهد بود.

مدیر پروژه بقایای انسانی معدن چهرآباد تصریح کرد: سالهاست که مطالعات اولیه و قدمت‌سنجی بر روی بقایای استخوان مردان نمکی انجام شده است که قطعاً روندی زمان‌بر داشته است و نوع و نحوه تخریبی که استخوان در زمان پیش از دفن با آن روبرو بوده است بخشی از ماهیت تاریخی شی‌ء محسوب می‌شود یافته‌های استخوانی با شکل درست به گنجینه نمایشی موزه ذوالفقاری انتقال خواهد یافت و قطعاً به روشن شدن بخشی از تاریخ مردان نمکی کمک خواهد کرد و با شکل دقیق و درست در معرض دید عموم قرارمی گیرد.

عالی گفت: بر اساس بقایای اسکلتی مردان نمکی کشف شده از محوطه‌های باستانی می‌توانند در کنار بقایای فرهنگی استقرارهای گذشته انسانی، اطلاعات ارزشمندی برای باستان شناسان و گردشگران دارد.