به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر به رفسنجان اظهار داشت: نیت ما از این سفر که بتوانیم گره‌ی از شهرستانهای رفسنجان و انار باز کنیم.

وی با گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: حاج‌قاسم شخصیت بی نظیری بود، ایشان پنج ویژگی عمده داشت که این ویژگی‌ها، ایمان و یقین به روز جزا، اخلاص، شجاعت و ایمان و عشق به ولایت بود.

وی ادامه داد: ما مدیون مدافعان حرم هستیم، اگر روحیه انقلابی نبود، اگر حاج‌قاسم دفاع نکرده بود و جبهه مقاومت را تشکیل نمی‌داد یا باید بی‌غیرتی را می‌پذیرفتیم یا باید در کرمانشاه می‌جنگیدیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دیدگاه ما مثل حاج‌قاسم بود قطعاً با آرمان انقلاب همگام بوده‌ایم، اظهار کرد: اینکه ما دولتمردان و کارگزاران در معنای سه قوه نتوانستیم با آرمان انقلاب، کار را پیش ببریم نقص از ما است.

دولت به جای دعوا به دنبال بستن راه فرار مالیاتی باشد

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کشور ما مالیات به معنای واقعی و درست دریافت نمی‌شود، در کشور ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که دولت به جای اینکه دنبال دعوا باشد دنبال بستن راه فرار مالیاتی باشد.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه در آباد کردن شهرها عدالت اجتماعی رعایت نشده و استعداد طبیعی را در جامعه دنبال نکردیم، خاطرنشان کرد: ما در عملکردمان طبیعت را به هم زدیم و عدالت اجتماعی را رعایت نکردیم. ۱۰ استان کشور روز به‌روز پیشرفت می‌کنند و ۱۴ استان هر روز فقیرتر، در بودجه‌ریزی هم همین‌طور است. باید کل ایران را ببینیم.

نیکزاد با بیان این مطلب که در کشور ما فولاد، قیر، سیمان و بورس روال عادی ندارد، تصریح کرد: بعضی فکر می‌کنند ما با بورس مشکل داریم ما چه مشکلی داریم؟ کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند پای کار بایستند و توپ را در زمین مجلس نیندازند.

وی اضافه کرد: سامان دادن و بهبودبخشیدن به کار مردم وظیفه ما است که اگر غیر از این باشد با روحیه انقلابی و آموزه‌های دینی ما فاصله دارد.