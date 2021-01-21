محدودیت تردد در محور جنگل گلستان/ توسکستان همچنان بسته است

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: محور توسکستان به شاهرود به دلیل بارش برف و کولاک همچنان مسدود بوده و راهداران مشغول برفروبی هستند.

وی افزود: محور شلمی در مراوه تپه هم به دلیل کولاک و کاهش دید بسته شده است.

میقانی گفت: محور جنگل گلستان باز بوده اما به دلیل بارش شدید برف در استان خراسان شمالی در محدوده آشخانه به بجنورد، با محدودیت تردد روبرو است.

وی بیان کرد: در سایر محورهای کوهستانی مانند خوش ییلاق و درازنو و محمدآباد هم تردد با داشتن زنجیرچرخ ممکن است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان اضافه کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی از مردم درخواست می‌شود از تردد غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت، قبل از شروع حرکت از وضعیت راه‌ها اطلاع یابند.

میقانی تصریح کرد: نیروهای راهداری در محورها و راهدارخانه‌ها مستقر هستند تا کار شن پاشی و نمک پاشی و کمک رسانی به مردم را انجام دهند.