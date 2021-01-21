وضعیت میناوند بعد از دو روز درگیری با کرونا/ شستشوی ریه بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین لطفی، با اشاره به وضیعت عمومی مهرداد میناوند، گفت: میناوند دو روز پیش با وضیعت تنفسی وخیم (دیسترس تنفسی) و تنفس‌های سطحی به بیمارستان مراجعه و به خاطر شرایط اورژانسی، تحت درمان‌های پیشرفته قرار گرفت.

پزشک معالج میناوند افزود: متأسفانه به دلیل مراجعه دیر هنگام، ریه ایشان تا ۸۰ درصد درگیری دو طرفه ناشی از ویروس کرونا داشت چندان که مجبور شدیم او را بیهوش و سپس تحت مداوای پیشرفته قرار دهیم.

لطفی ادامه داد: متأسفانه ایشان زمانی به بیمارستان مراجعه نمود که در فاز طوفان التهابی ناشی از کووید ۱۹ بود، به همین خاطر بیمار سریعاً به آی سی یو منتقل و به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شد.

وی در خصوص اقدامات درمانی برای میناوند، گفت: بر اساس دستورالعمل‌های علمی و کشوری تمام اقدامات پیشرفته درمانی و دارویی در حال انجام است. میناوند برای همه ما یک سرمایه ملی است و همه تلاش خواهیم کرد برای سلامتی ایشان و شادی دل مردم همه اقدامات لازم را انجام دهیم.

فاطمی افزود: با توجه به وضیعت درگیری شدید ریه‌ها، امروز برای بیمار تراکئوستومی (باز کردن مجرای نای) انجام و به وسیله برنکوسکوپی، هر دو ریه بیمار شستشو داده شد. خوشبختانه پس از این اقدام اکسیژن خون تا حدودی بالا آمد.

این متخصص بیهوشی در خصوص وضعیت امروز بیمار، گفت: وضعیت فعلی میناوند فاز حاد و نگران کننده است و من از مردم و علاقمندان به ایشان می‌خواهم دعاهای ناب و انرژی‌های مثبت خود را به کمک تیم درمان و ایشان روانه نمایند. مسلماً با امیدواری کارمان را ادامه می‌دهیم تا مانع از آن شویم وضعیت وخیم‌تر شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبود دارویی یا امکانات و تجهیزاتی وجود ندارد و مردم خوب کشورمان مطمئن باشند تیم درمانی میناوند به رغم اینکه او از بیماری زمینه‌ای و چاقی هم رنج می‌برد از تمامی امکانات برای درمان او برخوردارند.

فاطمی در پایان از اینکه مجدداً کرونا در کشورمان به رغم تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت در حال اوج‌گیری است، ابراز نگرانی کرد و افزود: من عمیقاً از مردم و عزیزانی که این ملت به آنها علاقمندند تقاضا می‌کنم در مقابله و مبارزه با کرونا تا ریشه کنی و کنترل بیماری هرگز کوتاه نیایند، ماسک بزنند، دست‌های خود را دائم بشویند، فاصله اجتماعی و فیزیکی را رعایت کنند، دورهمی‌ها را تا زمان کنترل کرونا به تعویق بیاندازند، مسافرت نروند و به محض آنکه علائمی در خود دیدند که مشکوک تلقی می‌شود به پزشک خود مراجعه کرده تا مبادا در روال درمانی وقفه و دیرکرد ایجاد شود.