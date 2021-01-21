به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پیامی خطاب به رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق اقدام تروریستی بغداد را محکوم کرد.

در این پیام با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته به همکاری و حمایت قاطع خود از عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد، آمده است: مجلس شورای اسلامی آمادگی همفکری و همکاری لازم برای فراهم نمودن بسترهای قانونی مبارزه با پدیده شوم تروریسم را اعلام می‌دارد.

متن پیام رئیس مجلس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد الحلبوسی

رئیس محترم مجلس نمایندگان جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با نهایت تأسف و تأثر خبر اقدام تروریستی در بغداد و جان باختن و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بغداد را دریافت کردم.

اینجانب ضمن محکومیت شدید اینگونه اقدامات تروریستی و ضد بشری، از درگاه خداوند متعال برای جان باختگان رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های مصیبت دیده صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

عالیجناب؛

جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته به همکاری و حمایت قاطع خود از عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.

مجلس شورای اسلامی آمادگی همفکری و همکاری لازم برای فراهم نمودن بسترهای قانونی مبارزه با پدیده شوم تروریسم را اعلام می‌دارد.

با اغتنام از فرصت، صحت و سلامت روزافزون جنابعالی، نمایندگان محترم پارلمان و توفیق روزافزون دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری عراق را آرزومندم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی