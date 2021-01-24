ارجاع بیش از ۱۶ هزار نفر به پزشک در طرح شهید سلیمانی

مسعود نوروزی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت طرح غربالگری خانه محور «شهید سلیمانی» در گیلان، اظهار کرد: این طرح در مرحله نخست پیشرفت بیش از ۸۸ درصد در استان گیلان دارد.

وی با اشاره به شمار خانوار غربالگری شده در این طرح، افزود: خوشبختانه با مشارکت بسیجیان و کادر بهداشت در سراسر استان ۶۶۶ هزار و ۱۰۳ خانوار تاکنون مورد غربالگری قرار گرفته‌اند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه شمار بالای از جمعیت استان گیلان غربالگری شده‌اند، گفت: خوشبختانه تیم‌های عملیاتی در طرح شهید سلیمانی توانسته‌اند دو میلیون و ۶۳۰ هزار و ۱۵۶ نفر را از ابتدای شروع این طرح تاکنون غربالگری کنند.

نوروزی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۶۰۵ نفر در طرح غربالگری به پزشک ارجاع شده‌اند، خاطرنشان کرد: از بین این افراد که به پزشک ارجاع شده‌اند سه هزار و۱۵۶ تست مثبت و تحت مراقبت و قرنطینه قرار گرفته‌اند.

وی با تقدیر از فعالان و مشارکت‌کنندگان در اجرای طرح غربالگری سپهبد شهید سلیمانی، گفت: خوشبختانه در اکثر شهرستان‌های استان این طرح بالای ۹۵ درصد پیشرفت داشته که جز استان‌های برتر در اجرای آن است.