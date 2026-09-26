نماینده اسکیت بورد ایران فینالیست نشد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آرین استحماقی که به عنوان تنها نماینده اسکیت ایران در این دوره از رقابتها حضور داشت، در گروه اول با حریفان قدرتمندی از شرق آسیا همگروه شد. وی در این گروه سخت، تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در فینال به کار بست، اما در نهایت از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.
این نتیجه تا حد زیادی قابل پیشبینی بود، چرا که ورزشکاران شرق آسیا، بهویژه نمایندگان کشور میزبان (ژاپن)، از قدرتهای اصلی اسکیتبورد جهان به شمار میروند و همواره مدالهای رقابتهای این رشته را درو میکنند.
هدایت استحماقی در این رقابتها بر عهده حمیدرضا ریاحی بود.
بدین ترتیب، پرونده حضور اسکیت ایران در بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا با عدم صعود استحماقی به فینال بسته شد.
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