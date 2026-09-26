حریق در طبقه هشتم مجتمع مسکونی اصفهان؛ ۵۰ نفر از ساکنان تخلیه شدند

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۰ روز جمعه، سوم مهرماه ۱۴۰۵، وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در طبقه هشتم یک مجتمع ۱۶ طبقه با ۲۸۰ واحد، از سوی شهروندان به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اصفهان اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۳ و ۱ به همراه افسران کشیک، سرآتشیار طاهری و سرآتشیار ثابتی و همچنین تجهیزات تخصصی شامل خودروی لدر و خودروی دستگاه تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل و آغاز عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی، اقدامات لازم برای امدادرسانی به یکی از ساکنان که دچار سوختگی شده بود، انجام شد.

دهقانی با اشاره به گستردگی عملیات تصریح کرد: با توجه به انتشار دود ناشی از حریق در ساختمان، بیش از ۵۰ نفر از ساکنان با هدایت و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان به خارج از مجتمع انتقال یافتند تا از بروز خطرات احتمالی ناشی از دودگرفتگی جلوگیری به عمل آید.

وی ابراز کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در زمان وقوع حریق در مجتمع‌های مسکونی، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته، از استفاده از آسانسور اکیداً خودداری کنند و هرچه سریع‌تر با رعایت اصول ایمنی، خود و همراهانشان را به فضای باز و ایمن برسانند.