توضیحات کاخ سفید و دوانینگ استریت درباره اشتراک نظر درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به صورت تلفنی درباره ایران، روسیه و مسائل مهم بین‌المللی صحبت کرده است.

بر اساس این بیانیه، جو بایدن و بوریس جانسون درباره لزوم هماهنگی در اولویت‌های مشترک در عرصه سیاست خارجی، از جمله چین، ایران و روسیه گفتگو کرده‌اند.

کاخ سفید توضیح بیشتری درباره مذاکرات سران آمریکا و انگلیس در خصوص ایران، روسیه و چین ارائه نکرده است.

گفتگوی تلفنی جو بایدن با بوریس جانسون، نخستین تماس تلفنی رئیس جمهوری جدید آمریکا با یک رهبر اروپایی است.

طبق این گزارش بوریس جانسون در تماس تلفنی با جو بایدن بر آمادگی انگلیس برای همکاری با دولت جدید آمریکا در زمینه مورد علاقه دو کشور از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کرد.

بوریس جانسون در توییتر خود با عالی خواندن این گفتگوی تلفنی نوشته است: مشتاقانه منتظر تعمیق اتحاد دیرینه بین دو کشور، در زمان بهبودی پایدار از بیماری کووید ۱۹ هستیم.

کاخ سفید هم اعلام کرده، جو بایدن و بوریس جانسون در خصوص همکاری‌های چند جانبه، مهار تغییرات اقلیمی و مبارزه با بیماری کووید ۱۹ صحبت کرده‌اند.

سخنگوی نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد: در این تماس تلفنی بوریس جانسون با جو بایدن در خصوص چشم‌انداز دستیابی به یک توافق تجاری تازه بین واشنگتن و لندن گفت‌وگو کرده است.