طرح ملی مبتکرانه برند بروکس در دوران کرونا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دسامبر ۲۰۱۹، دنیا با رویارویی غافلگیرانه با پاندمی کرونا، آسیب تاریخی زیادی را در چرخه تولید و تامین تجربه کرد. برای اولین بار در شهر ووهان چین، یک ویروس شناسایی شد؛ کووید ۱۹، نامی آشنا که سالهای سال آثار آن بر بدنه اجتماعی و اقتصادی جهان و ایران باقی میماند.
تأثیر کرونا بر وضعیت اشتغال و کسبوکارهای اقتصادی کاملاً مشهود است. برخی، فعالیتهای خود را محدود و برخی دیگر تغییراتی در نوع کسبوکار خود دادند. در این بین، برندهایی هم هستند که علاوه بر پایداری خدمات، با پشتوانه مدیریتی و خلاقانه، هر کدام به اندازه توان خود در کنار مردم قرار گرفتند تا بتوانند سهمی هرچند کوچک در راستای مسئولیت انسانی و اجتماعی داشته باشند.
بهطور یقین، هر عرضهکنندهای میتواند در چنین دورانی با توجه به ظرفیت و توان خود به کاهش دغدغههای مردم کمک کند اما اینکه کسبوکارها چه ابتکاراتی را در زمینهی ارائه کالا و خدمات خود در دوران کرونا بهکار میگیرند، قابل توجه است.
یکی از برندهای خلاق که این بار به معرفی آن میپردازیم در حوزه روشنایی فعالیت دارد؛ برندی به نام بروکس.
در دورهای که هر بازاری به دنبال جبران خسارات و مدیریت چالشهای اقتصادی بحران وارداتی کرونا است، بروکس توانسته است با ایجاد بسترهای مشارکتی، طرحی را راهاندازی کند که از دغدغه مردم در خصوص روشنایی خانه، محل کار و حتی مراکز درمانی بکاهد.
همراهی بروکس با نظام سلامت کشور
اینکه یک برند روشنایی تمام توان و ظرفیت تکنولوژیکی خود را بهکار گیرد تا تمام قد در کنار مردم و نظام سلامت بماند، کار سادهای نیست.
اهمیت نورپردازی صحیح و سالم در بیمارستانها و کاهش هزینههای آن در شرایط اقتصادی کنونی نیز بر هیچکس پوشیده نیست.
اتاق عمل در بیمارستانها از حساسترین نقاط یک مجموعه درمانی است که بهداشت نوری در آن، شرایط خاص خودش را میطلبد بنابراین تامین نور آن باید طبق استاندارد و رعایت اصول انجام گیرد. بهرهوری فناوری ال ای دی که در اختیار بروکس قرار دارد، از سایر روشناییها بالاتر است و در نتیجه در هزینههای مصرف انرژی تاثیر بسیار مثبتی دارد.
طرح جایگزینی لامپ های ال ای دی به جای لامپ های فرسوده
طرح جمعآوری لامپهای کممصرف فرسوده مورد استفاده مردم و جایگزینی آن با لامپ ای ای دی برای اولین بار در ایران به ابتکار بروکس به اجرا درآمده است. بروکس در طرح بزرگ تعویض لامپ، اعلام کرده است تا مردم لامپهای سوخته و کمنور شده، با هر نام تجاری و با هر شکل و اندازهای را به الکتریکیهای منتخب بروکس تحویل دهند و بهجای آن لامپهای ال ای دی حبابی را به ازای هر لامپ دریافت کنند.
همچنین از الکتریکیهای منتخب سراسر کشور خواسته است تا به نورواره بروکس؛ طرح ملی لامپهای سوخته و کمنور بپیوندند و از تسهیلات آن برخوردار شوند.
بروکس دارای کاملترین سبد محصولات روشنایی در حوزه ال ای دی و متخصصترین نیروی انسانی است. انواع لامپهای حبابی، پنلها، پروژکتور و … در طیف گستردهای از توانها و نیز رنگ نورهای مختلف به خوبی میتواند نیازهای مصرفکنندگان را در حوزههای مختلف روشنایی مرتفع کند و از این نظر جزو معدود شرکتهای داخلی است که توانسته به این مهم دست یابد.
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