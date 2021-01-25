قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۸۵۸ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، دوشنبه، در حالی از سقوط سنگین روز جمعه بازگشت که سرمایهگذاران امیدوارند بسته کمک مالی جدید آمریکا به زودی وضعیت اقتصاد اول جهان را بهتر کند.
تا ساعت ۷:۱۹ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۵۸.۵۷ دلار رسید. این شاخص در جلسه معاملاتی قبلی ۰.۹ درصد سقوط کرده بود.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا هم با اندکی تغییر به ۱٫۸۵۶.۶۰ دلار رسید.
رئیسجمهور جدید آمریکا، جو بایدن و نمایندگان دموکرات دیروز، یکشنبه در مورد بسته کمک مالی جدید ۱.۹ تریلیون دلاری آمریکا مذاکره کردند.
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