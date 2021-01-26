قانون مقابله با تقلب علمی اصلاح می شود

غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین پیگیری‌ها در خصوص قطع دسترسی به تمام متن پایان نامه‌ها و رساله‌ها در سامانه گنج پایگاه ایرانداک که از دوم دی ماه قطع شده است، اظهار کرد: اعتقاد وزارت علوم بر این است که دسترسی همگانی به متون علمی باید برای همه به صورت گسترده انجام شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با اعلام این خبر که در حال اصلاح آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هستیم، افزود: در آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری موظف هستند پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه‌های اعلامی وزارتین ثبت کنند.

این مقام مسئول وزارت علوم ادامه داد: همچنین در پیشنهاد اصلاحی آئین نامه اجرایی در تلاش هستیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب یک دستورالعمل پیش بینی‌های لازم جهت دسترسی رایگان به متن کامل پایان نامه‌ها و رساله‌ها را حداکثر ۵ سال بعد از دفاع دانشجو به انجام رسانند.

رحیمی تاکید کرد: به موازات این اقدامات، برنامه تحول در نظام پژوهشی و فناوری تحصیلات تکمیلی در معاونت پژوهش و فناوری در حال تدوین است که به محض نهایی شدن جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، سایت گنج ایرانداک (پایگاه اطلاعات علمی ایران) در تاریخ دوم دی ماه اعلام کرد؛ به استناد ماده هشت آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از یکم دی ماه ۱۳۹۹ دسترسی به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) امکان پذیر نیست.