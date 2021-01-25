به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دیدار با مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین، در جریان فعالیت های این قرارگاه قرار گرفت و بر استمرار تلاش های جهادگران در توانمندسازی محرومین تاکید کرد و گفت: امروز، خط مقدم جبهه اقتصادی، در مناطق محروم است.

وی افزود: در دهه اول انقلاب، تمام سرداران نام آور امروز، از روی دغدغه و احساس مسئولیت، با روحیه کار تیمی و فعالیت جمعی و با کمک همرزمان خود، بدون اینکه از حمایت چشمگیری برخوردار باشند، از ناموس و وطن خود دفاع میکردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار با گروه های جهادی اشاره ای داشتند که «میدان جهاد، میدان خیلی وسیعی است»؛ یک بُعد از این میدان وسیع، خدمت به آبادانی کشور و رفع محرومیت ها بویژه توانمندسازی اقشار و مناطق محروم در شرایط کنونی است.

رضایی که ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور را برعهده دارد، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی توان خود را در جهت عمل به بیانات مقام معظم رهبری در امر محرومیت زدایی به کار گیرید.

در این دیدار، امیراتابک افضلی مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین، گزارش فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی یکسال اخیر مجموعه تحت مسئولیت خود را ارائه کرد.

افضلی، از وجود موانع و چالش ها بر سر راه فعالیت گروه های جهادی، نظیر عدم همکاری بعضی مسئولین نسبت به امر محرومیت زدایی خبر داد و گفت: نیازمند یکپارچه سازی اقدامات مسئولین در راستای کمک به گروه های جهادی در سراسر کشور هستیم.

مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین همچنین ضمن قدردانی از پشتیبانی های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حمایت های فرماندهی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، فرماندهی سپاه سیدالشهدا (ع) تهران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اشاره کرد که باعث تسریع در امر محرومیت زدایی در کشور شده است.