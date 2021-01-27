تدوین ۱۲ لایحه حقوقی در جهت حمایت از بانوان توسط معاونت زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در نشست خبری به مناسبت هفته مقام زن ضمن تبریک دهه فجر و سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) افزود: ماهیت انقلاب یک ماهیت رهایی بخش بود و همین ماهیت و نگاه و توجه ویژه به موضوع زن باعث نامگذاری این روز و هفته به مقام زن شد.
وی با ابراز خرسندی از اینکه تصمیمات در حوزه زنان در حد شعار و تشریفات باقی نمانده و به مرحله اجرا و عمل رسیده است، تاکید کرد: معاونت امور زنان و خانواده همواره پذیرای نقد و پیشنهادات و نظرات بوده و تلاش میکند همگام و همراه با تقاضای زنان گام بردارد.
رئیس بزرگداشت هفته مقام زن با تاکید بر اینکه تلاش معاونت در جهت اطلاع رسانی از عملکردها و فعالیتهای حوزه زنان بوده است، خاطرنشان کرد: این هفته، آخرین هفته بزرگداشت مقام زن در دولت دوازدهم خواهد بود پس فرصتی است که بخشی از دستاوردهای دولت دوازدهم در موضوع زنان و خانواده را بیان کنیم.
وی در تشریح عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم تصریح کرد: نگاه برنامهای و برنامه ریزی توأم با عدالت جنسیتی در دولت دوازدهم شکل گرفت که در این راستا با همکاری ۳۱ استان اکنون ۳۱ سند ارتقای وضعیت زنان تدوین و ابلاغ شد که با رونمایی از سایت رصد و پایش به ارزیابی این سند در هر استان پرداختهایم که خوشبختانه تا کنون گزارشها رضایت بخش است.
ابتکار با بیان اینکه هر چند کمبودها هنوز هست اما در بهبود شاخصها اقدامات مؤثری صورت گرفته، تاکید کرد: همه فعالیتها برنامه محور است و رصد و پایش این شاخصها در سامانه الکترونیکی یا داشبوردی که در اختیار داریم در سطح استانی و ستادی در هشت محور صورت خواهد گرفت.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: با شاخصهای عدالت جنسیتی که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد به سیاستهای خانواده محور دست یافتیم که در جلسه آتی ستاد زن و خانواده تصویب خواهد شد.
ابتکار با تاکید بر اینکه دولت از جنبه فرهنگی، رفاهی، امنیتی، حقوقی و غیره دوستدار خانواده است، خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان در مجموع موافقتنامه ها و کسب حمایتهای مالی و در جهت تحقق عدالت جنسیتی و شاخصهای خانواده، همکاری بین بخشی با ۲۵ دستگاه در دولت و ۲۰ دستگاه در سطوح غیردولتی و بانکها داشته است. این هم افزایی باعث شده تا هم دستگاههای دیگر پای کار بیایند و همه تفاهمنامه ها در مرحله اجرایی شدن قرار گیرند.
وی افزود: همینطور در بخش غیر دولتی همکاری خوبی با سازمانهای مردم نهاد داشتیم تا آنجا که این سازمانها در برنامهها و سیاستها نظر میدهند و در رصد و پایش شاخصها کمک میکنند که بنا داریم این همکاریها را توسعه دهیم.
معاون رئیس جمهوری در مورد عملکرد متقابل معاون امور زنان با سازمانهای مردم نهاد هم توضیح داد: معاونت هم تلاش کرده با برگزاری دوره آموزشی، ۲۲۰۰ نفر از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد را آموزش دهد تا برای افزایش بهره وری و نتیجه بخشی فعالیتها بیشتر کار کنند.
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود به فعالیتهای حقوقی معاونت اشاره کرد و گفت: در عرصه حقوقی هم دوازده لایحه را تنظیم و به دولت تقدیم کردیم مانند لایحه حمایت از اطفال که به قانون تبدیل شد، لایحه اعطای تابعیت و تأمین شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و غیره. در حال حاضر هم مهمترین لایحه که با مجلس پیگیر هستیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است؛ لایحهای که اجماع بین دو قوه است.
نظر شما