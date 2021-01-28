خواجه‌فرد با اشاره به تاریخچه شرکت پنها در کشور گفت: سابقه شرکت پنها به ۵۰ سال قبل بر می‌گردد و در این مدت این شرکت خدمات بسیار ارزشمند و مهمی را در عرصه‌های مختلف ارائه داده است.



وی ادامه داد: ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و سومین ناوگان از لحاظ تعداد در سطح جهان بعد از ایالات متحده آمریکا و روسیه را دارد و شرکت پنها با تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها به خوبی توانسته پشتیبانی و تامین تجهیزات و باز آماده سازی این ناوگان گسترده و متنوع را انجام دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا یک بالگرد بومی که مراحل مختلف تست خود را طی کرده است را برای استفاده در سازمان‌های مختلف سامان دهیم تا این توانمندی بتواند به نیاز کشور در حوزه بالگردی پاسخ مناسب دهد.

امیر خواجه‌فرد با بیان اینکه همه ما برای شکل‌گیری آینده تولید، توسعه و به کارگیری یک تولید داخلی نقش داریم، اظهار داشت: همه ما از تولید صحبت می‌کنیم اما در هیچ صنعتی اگر خط تولید نداشته باشیم نمی‌توان به توسعه و پیشرفت پایدار دست یافت؛ تولید و به کارگیری تجهیزات هوایی مسئله‌ای است که همواره وجود دارد و بعد از تولید هم پشتیبانی و ارائه خدمات بسیار مهم و قابل توجه است.

وی حمایت قانونی و تامین بودجه را برای توسعه صنایع بالگردی بسیار مهم دانست و گفت: با همکاری و پشتیبانی و البته گسترش همکاری‌ها می‌توان چندین شرکت دانش بنیان را کنار هم جمع کرد و تولید بالگرد و تجهیزات مورد نیاز را توسعه داد که این مهم به پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به گستره سرزمینی و همچنین جغرافیا و آب هوایی متنوع گفت: بالگرد یکی از نیازهای اساسی سازمان امداد و نجات و هلال احمر کشور است که با عملیاتی شدن پروژه تولید بالگرد ملی صبا بخش اعظمی از نیاز کشور تامین می‌شود.

امیر خواجه‌فرد تحقیق را لازم توسعه پایدار دانست و گفت: امروز توانمندی تولید بالگرد در کشور ما وجود دارد و با حمایت و پشتیبانی سازمان‌های متصدی می‌توانیم نیازمندی‌های کشور در این خصوص را تامین کنیم، ما باید هلیکوپتر امدادی و نجاتی را در کشور توسعه دهیم و بالگرد صبا بالگرد توانمندی است که می‌تواند نیازهای کشور و همچنین کشورهای اسلامی و دوست را به بهترین شکل تامین کند.

به گزارش مهر، آیین امضا میثاق‌نامه شورای راهبردی خط تولید بالگرد ملی صبا ۲۴۸ با حضور امیر خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، دکتر سیروس وطن خواه مقدم رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد سرور رئیس اورژانس هوایی کشور، آرش خدایی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، دکتر منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته، امیر سرتیپ دوم خلبان مجتبی روحانی مدیر عامل شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران و جمعی از مسئولین کشوری در شرکت پنها برگزار شد.