  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۳:۵۸

یافته محققان کانادایی؛

هورمون ملاتونین در مقابله با بیماری کلیه پلی کیستیک موثر است

هورمون ملاتونین در مقابله با بیماری کلیه پلی کیستیک موثر است

طبق گفته محققان، هورمون درمانی می تواند به کاهش کیست در لوله های کلیه کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کونکوردیا کانادا با آزمایش بر روی مگس میوه دریافتند ملاتونین، هورمونی که معمولاً با تنظیم خواب و بیداری مرتبط است، باعث کاهش کیست می‌شود. این یافته ممکن است در نحوه درمان برخی بیماری‌های کلیوی تأثیر بگذارد و نیاز به پیوند کلیه را کاهش دهد.

«کیارا گامبری»، عضو تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «مشخص شد ملاتونین باعث کاهش کیست در لوله‌های کلیه مگس‌های میوه می‌شود. این لوله‌ها در پستانداران پیچیده‌تر، از جمله انسان، وجود دارد که به آنها نفرون گفته می‌شود.»

محققان امیدوارند که بتوان از یافته‌های آنها برای درمان افرادی که از بیماری کلیه پلی کیستیک رنج می‌برند، استفاده کرد. این عارضه، یک بیماری مزمن و پیشرونده ژنتیکی است که با رشد دهها کیست در نفرون ایجاد می‌شود. این بیماری غیر قابل درمان بوده و تقریباً ۱۲.۵ میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند.

گامبری در ادامه توضیح می‌دهد: «ما می‌دانیم که ملاتونین هنگام تجویز با شیمی درمانی دو اثر دارد. اول اینکه، این ماده به عنوان یک داروی کمکی برای شیمی درمانی عمل می‌کند و باعث می‌شود در برابر سلول‌های سرطانی مؤثرتر باشد. دوم، به نظر می‌رسد از سلول‌های سالم در برابر مسمومیت زایی شیمی درمانی محافظت می‌کند. اساساً، ملاتونین خاصیت شیمی درمانی را افزایش می دهد»

کد مطلب 5133389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معصومه IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام کلیه پلی کیستیکم چکار میشه کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه