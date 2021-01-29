هورمون ملاتونین در مقابله با بیماری کلیه پلی کیستیک موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کونکوردیا کانادا با آزمایش بر روی مگس میوه دریافتند ملاتونین، هورمونی که معمولاً با تنظیم خواب و بیداری مرتبط است، باعث کاهش کیست می‌شود. این یافته ممکن است در نحوه درمان برخی بیماری‌های کلیوی تأثیر بگذارد و نیاز به پیوند کلیه را کاهش دهد.

«کیارا گامبری»، عضو تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «مشخص شد ملاتونین باعث کاهش کیست در لوله‌های کلیه مگس‌های میوه می‌شود. این لوله‌ها در پستانداران پیچیده‌تر، از جمله انسان، وجود دارد که به آنها نفرون گفته می‌شود.»

محققان امیدوارند که بتوان از یافته‌های آنها برای درمان افرادی که از بیماری کلیه پلی کیستیک رنج می‌برند، استفاده کرد. این عارضه، یک بیماری مزمن و پیشرونده ژنتیکی است که با رشد دهها کیست در نفرون ایجاد می‌شود. این بیماری غیر قابل درمان بوده و تقریباً ۱۲.۵ میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند.

گامبری در ادامه توضیح می‌دهد: «ما می‌دانیم که ملاتونین هنگام تجویز با شیمی درمانی دو اثر دارد. اول اینکه، این ماده به عنوان یک داروی کمکی برای شیمی درمانی عمل می‌کند و باعث می‌شود در برابر سلول‌های سرطانی مؤثرتر باشد. دوم، به نظر می‌رسد از سلول‌های سالم در برابر مسمومیت زایی شیمی درمانی محافظت می‌کند. اساساً، ملاتونین خاصیت شیمی درمانی را افزایش می دهد»