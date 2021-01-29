دختر بچه ۲ ساله افغان با همکاری مرزبانان وارد ایران شد

سرهنگ محمد چراغ در تشریح این خبر صبح ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: خانواده دختر بچه‌ای ۲ ساله ساکن در یکی از روستاهای مرزی کشور افغانستان که به علت جراحات شدید وارده به دخترشان در اثر حادثه به نوار مرزی مراجعه کرده بودند با همکاری مرزبانان وارد خاک ایران شدند.

وی افزود: پس از بررسی موضوع؛ با توجه به وخامت حال "فریبا" دختر بچه ۲ ساله افغان و همچنین نبود امکانات بیمارستانی در کشور افغانستان این دختر بچه توسط مرزبان کشور مقابل به مرزبان جمهوری اسلامی ایران معرفی و به همراه پدر و مادرش برای درمان با همکاری و مساعدت مسئولین فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وارد خاک کشورمان شدند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد ضمن قدردانی از مرزبانان برای انجام این اقدام انسان دوستانه و آرزوی سلامتی برای دختر بچه افغان، خاطرنشان کرد: مقرر شد پس از معالجه این کودک، خانواده وی کشور ایران را ترک کنند و به روستای خود بازگردند.