صادرات غیر انرژی روسیه به ۱۶۰ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، ورونیکا نیکیشینا، رئیس مرکز صادرات روسیه اعلام کرد صادرات غیرانرژی این کشور در سال گذشته ۳.۵ درصد جهش کرده و به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است.

نیکیشینا گفت: طبق تخمین‌های این مرکز سهم صادرات غیرانرژی از کل صادرات روسیه به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

او اضافه کرد: این رقم نسبت به مقادیر سال ۲۰۰۰ رشدی ۳.۵ برابری داشته است. در آن زمان ارزش صادرات غیرانرژی روس تنها به ۴۶ میلیارد دلار رسیده بود.

نیکیشینا گفت: حتی اگر صادرات طلای روسیه را در نظر نگیریم باز هم انتظار می‌رود صادرات غیرانرژی روسیه با رشد روبرو شود.

هفته گذشته در یک گزارش دولتی دیگر اعلام شده بود که صادرات غیر منابع خام و غیرانرژی روسیه در بازه ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۰ با جهش بزرگ ۳۵.۲ درصدی روبرو شده است. در این میان صادرات صنعتی ۳۶ درصد جهش کرده و به ۳۲ میلیارد دلار رسیده در حالی که صادرات محصولات کشاورزی ۲۹ درصد جهش کرده و به ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.