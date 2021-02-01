حمایت مجلس شورای اسلامی از استارت آپهای حوزه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه محمدبیگی امروز در شانزدهمین رویداد دوشنبه‌های استارت آپی در حوزه تجهیزات پزشکی که به صورت آنلاین در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر ایران در برخی از حوزه‌های فناوری جز ۱۰ کشور اول دنیاست، گفت: دستاوردهای امروز محققان کشور در زمینه تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی محصولات نوینی در این زمینه‌ها دارند که گرافت‌های استخوانی و ونتیلاتور نمونه‌ای از اینها هستند.

محمدبیگی گفت: در ابتدای شیوع کرونا دستگاه‌های اکسیژن ساز، ماسک، محلول‌های ضد عفونی کننده و تجهیزات پزشکی و محافظتی از نیازهای کشور به شمار می‌رفت اما محققان در شرکتهای دانش بنیان توانستند این نیاز را برطرف کنند.

به گفته وی، امروز بعد از گذشت ۱۱ ماه از شیوع اپیدمی کرونا می‌بینیم که کشور از ونتیلاتورهای تولید داخل استفاده می‌کند.

دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این روند نیاز داشتن به چنین تجهیزاتی در کشور ادامه داشت همانند برخی از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و آمریکا و انگلستان مجبور بودیم ماسک اکسیژن را از صورت بیماری برداریم و به بیمار دیگری متصل کنیم.

وی تاکید کرد: اما اکنون با درایت گردانندگان این حوزه، پارک‌های علم و فناوری، تولید کنندگان توانستیم ونتیلاتورهای داخلی را در بیمارستان‌ها به کار بگیریم.

محمدبیگی با تاکید بر هدایت سرمایه‌های کشور به سمت تولید محصولات داخلی گفت: ایران کشوری است که در شرایط بحران قادر به مدیریت امور کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات پزشکی ارزان قیمت، عنوان کرد: ما آمادگی حمایت از استارت آپهای ویژه را داریم و امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.

جذب سرمایه ۲۱ میلیارد تومانی توسط استارت آپهای ۱۵ حوزه

مصطفی بغدادی امروز در در شانزدهمین رویداد دوشنبه‌های استارت آپی در حوزه تجهیزات پزشکی که به صورت آنلاین در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری در دوشنبه‌های استارت آپی میزبان بیش از ۱۰۰ استارت آپ به صورت حضوری بوده است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۵ رویداد استارت آپی در صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: طی این رویدادها ۲۸۰ میلیارد تومان درخواست تأمین سرمایه از سوی استارت آپها داشتیم که از این میزان ۲۱ میلیارد تومان توسط استارت آپ ها جذب سرمایه شده اند.