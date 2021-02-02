هشدار نخست وزیر استرالیا به گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، از سال گذشته میلادی اختلاف نظری جدی میان گوگل و دولت استرالیا آغاز شده است. بر این اساس دولت استرالیا از گوگل خواسته تا بابت نمایش محتوای خبری سایت‌ها و نشریات این کشور در جستجوگر خود به آنها پول پرداخت کند. گوگل این درخواست را رد و تهدید کرده که اگر دولت استرالیا بر روی این خواسته اصرار کند فعالیت در استرالیا را متوقف می‌کند.

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز در واکنش این تهدید را رد و تصریح کرده که با ساتیا نادلا رئیس مایکروسافت مذاکره کرده تا موتور جستجوی بینگ جایگزین گوگل در استرالیا شود. وی بینگ را موتور جستجویی قابل اعتماد توصیف کرده است.

وی افزوده است: موتور جستجوهای بزرگی در استرالیا وجود دارند و آنچه که برای این کشور مهم است تنظیم قوانینی است که به نفع مردم باشد. بهره‌مندی از یک فضای خبری پایدار که مورد حمایت تجاری قرار بگیرد، برای استرالیا حیاتی است.

در حال حاضر گوگل ۹۵ درصد از بازار موتور جستجوهای استرالیا را در اختیار دارد و این رقم در مورد بینگ به تنها ۳.۶ درصد می‌رسد. از سوی دیگر مایکروسافت مذاکره با نخست وزیر استرالیا را تأیید کرده، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.