قبل از نگرانی مشارکت مردم باید نگران کارآمدی نظام اداری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در مراسم تجدید میثاق مسئولان قضائی با آرمان‌های امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی، با درود و سلام بر روح مطهر و پرفتوح امام خمینی (ره)، و با بیان اینکه امام دین و امور دنیا و آخرت مردم را احیا کرد، افزود: رهبر معظم انقلاب در تبیین شخصیت امام (ره) فرمودند که امام شخصیتی تحول گرا و تحول خواه بود.

وی ادامه داد: امام در خداخواهی مردم، توجه به معنویت، ایجاد و احیای روحیه عدالت خواهی و حق خواهی در بین مردم، روحیه ایثار و شهادت، خطر پذیری، مسئولیت پذیری در بین مردم، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی در مردم و پیوند بین سیاست و معنویت تحول ایجاد کرد.

محصول سیاست بی معنویت، بسیاری از ظلم‌ها است

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در زمان امام، سیاستمداران بسیاری هستند که معنویت را کنار گذاشتند و محصول سیاست بی معنویت، بسیاری از ظلم‌ها است که در این کره خاکی بر مردم می‌رود.

آیت الله رئیسی بیان داشت: محصول سیاست بدون معنویت کلاهک‌های هسته‌ای، هفتاد سال ظلم بر مردم فلسطین و بسیاری از تجاوزها و ظلم‌هاست که در عالم شده است.

وی خاطرنشان کرد: امام (ره) به ما سیاست همراه با معنویت، روحیه توجه به دیگران، فقرزدایی و توجه به محرومیت نه فقط محرومان ایران اسلامی بلکه محرومان تمام عالم و مظلومانی که در عالم مورد ستم قرار گرفته بودند را آموختند و احیا کردند.

میثاق با امام (ره)، میثاق با همه خوبی‌ها و ارزش‌هاست

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه میثاق با امام (ره)، میثاق با همه خوبی‌ها و ارزش‌هاست و مسئولان و دولتمردان در این میثاق باید بازنگاهی به آنچه شده و آنچه باید شود، داشته باشند، گفت: خطِ امامی‌ترین افراد کسانی هستند که شاخص‌های خط امام را خوب بشناسند و خوب به این شاخص‌ها عمل کنند و وفادار باشند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه بهترین تبیین کننده خط امام امروز جانشین به حق ایشان یعنی مقام معظم رهبری هستند که بنای معظم‌له هم در گفتار و هم رفتار و سلوک احیا و زنده نگهداشتن خط امام است، گفت: از سلوک ایشان باید خط امام را بیاموزیم، حفظ کنیم و زنده نگهداریم.

وی با تاکید بر اینکه قبل از نگرانی برای مشارکت مردم، باید نگران کارآمدی نظام اداری در کشور بود، گفت: اگر نظام اداری کارآمدی خود را نشان دهد، امید، نشاط و مشارکت را در بین مردم تضمین کرده است.

هنر امام (ره)، حفظ مردم در صحنه بود

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در مردم کاری است که امام انجام دادند و هنر امام، حفظ کردن مردم در صحنه بود و در همه امور نه به صورت تشریفاتی بلکه به صورت واقعی، مردم را حساب کردند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه عنوان کرد: امروز در رفتار سیاسی و اجتماعی مقام معظم رهبری، توجه دادن به مردم را می‌بینیم و به قوه قضائیه، قوه اجراییه و قوه تقنینیه بر مردمی بودن و توجه به مردم و رفع دغدغه‌های آن‌ها و به حساب آوردن مردم تاکید فرموده‌اند.

وی تصریح کرد: کارآمدی نظام اداری در کشور سرمایه اجتماعی را همچنان که در رفتار امام بود و در رفتار مقام معظم رهبری است، افزایش داده و امروز ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری کشور می‌توانند این سرمایه اجتماعی را روز به روز افزایش دهند و اگر سرمایه اجتماعی افزون شود، بدون تردید امید، نشاط و مشارکت مردم در همه عرصه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: دستگاه‌های اداری باید بتوانند این مشارکت و سرمایه اجتماعی را روز به روز افزون کنند.

اجرای عدالت به عنوان محوری‌ترین نقطه

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در دستگاه قضائی ما آنچه از خط امام شناختیم، اجرای عدالت به عنوان محوری‌ترین نقطه است و این موضوع به تبعیت از انبیا الهی مورد توجه و تأکید حضرت امام از قبل از پیروزی انقلاب بوده است و امروز نیز محور کار در دستگاه قضائی اجرای عدالت در همه امور و پیگیری‌ها و تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها است.

وی با بیان اینکه امروز اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه از همه چیز شیرین‌تر است گفت: همه اجزای یک کشور و همه کارگزاران نظام در هر بخشی با ید خود را موظف به اجرای عدالت بدانند و پیشانی این اجرای عدالت نیز دستگاه قضائی است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز پرچم عدالت خواهی در دستان رهبر معظم انقلاب است و ما به عنوان سربازان ایشان در دستگاه قضائی خود را موظف به اجرای عدالت می‌دانیم و از روح بلند امام راحل استمداد می‌طلبیم که برای اجرای هدف متعالی تحقق عدالت توفیق داشته باشیم.