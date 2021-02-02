به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵۸۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده است، گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع به ۳۷۸ واحد و ظرفیت نیروگاههای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۶ هزار مگاوات گذشته است.
معاون برنامهریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: تاکنون ۸۵۱ مگاوات در راستای برنامه پیک تابستان سال آینده به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور افزوده شده است.
معاون برنامهریزی برق حرارتی خبر داد؛
افزایش ۱۴۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاههای حرارتی در سال ۹۹
معاون برنامهریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در سال جاری یک هزار و ۴۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵۸۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده است، گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع به ۳۷۸ واحد و ظرفیت نیروگاههای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۶ هزار مگاوات گذشته است.
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