امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کیفیت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: به نظرم همه چیز تحت الشعاع ویروس نحس کرونا قرار گرفته است. روزهای خیلی سخت و دردناکی را شاهد هستیم که از لحاظ روحی و روانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

کارشناس فوتبال ایران افزود: واقعیت این است که فوتبال در این روزهای خیلی سخت به ما کمک می‌کند. اخبار ناگوار روزهای گذشته پیرامون فوتبالی‌ها همه را ناراحت کرده است. تقریباً خیلی از افکار مردم، دچار درگیری‌های ذهنی شده‌اند اما فوتبال هست و مردم با همین یک ورزش مشغولیت ذهنی خوبی پیدا می‌کنند.

حاج رضایی یادآور شد: به نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر نزدیک می‌شویم و من فکر می‌کنم سطح متوسطی از کیفیت فنی را شاهد هستیم. باید واقعیت را بگویم که حس و حال کرونایی باعث شده تا خیلی کمتر از گذشته فوتبال ببینم. برخی بازی‌هایی را هم که دیدم واقعاً اذیت شدم. دوست داشتم بعضی از بازی‌ها تمام شود.

او درباره تأثیر قانون منع ورود خارجی‌ها به فوتبال باشگاهی کشور تصریح کرد: فوتبال مانند پزشکان بدون مرز است. برای صنعت این رشته نمی‌توان مرزبندی کرد. مگر می‌شود دانش روز دنیا را نادیده گرفت و انتظار نتیجه گیری و ارتقای کیفیت فنی داشت.

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: آقایان مسئول، قانون نگذاشته‌اند بلکه فرار رو به جلو و بی مسئولیتی خود را در دو بند و تبصره آوردند. مسئولان درکی از فوتبال ندارند.

حاج رضایی درباره عملکرد فنی مربیان لیگ برتری افزود: من مربیان را به دلیل کیفیت پایین بازی‌ها محکوم نمی‌کنم. البته آنها هم در حوزه کاری خود کمبودهایی دارند اما واقعاً اصل و ریشه آنجا نیست. متأسفانه سطح فرهنگی هم نزول پیدا کرده است که بخش عمده‌ای از این کمبود به شخصیت مربی باز می‌گردد. ادبیاتی که از مربیان منتشر می‌شود واقعاً برخی از آنها زننده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً در این روزهای کرونایی که تماشاگر نمی‌آید می‌بینیم که مشکل توهین و بی ادبی در بین هواداران نیست بلکه در تعدادی از نیمکت هاست که فوتبال را به حاشیه می کشند و کیفیت خوبی هم ارائه نمی‌دهند.

حاج رضایی درباره نحوه آموزش مربی در فوتبال باشگاهی ایران افزود: بعضی از دوستان نزدیکم چندین بار مسئولیت کمیته آموزش فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفتند و به من اطلاعاتی می‌دادند که عجیب بود. اینکه هزار نفر مدرک مربیگری A را در کشور دریافت کرده‌اند جای تعجب دارد. آقایان چرا از مدرسان تراز اول دنیا استفاده نمی‌کنند و به فکر بالا بردن تعداد مدرک هستند. می‌توان به جای این همه مدرک به تعداد زیادی از افراد، ۱۰ نفر از فوتبالیست‌های نخبه اخلاقی و ورزشی را به کلاس‌های معتبر جهانی فرستاد تا الگوبرداری کنند.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: فکر می‌کنم مربی باید کاملاً از لحاظ روحی و روانی شرایط خوبی داشته باشد تا بتواند به بازیکن هم نکات مثبت را بگوید. یک مربی چرا باید خودش را محدود کند. متأسفانه مربیان ایرانی با مشکلات بزرگ شده‌اند. مرزبندی آقایان در عدم ورود مربی خارجی باعث افت کیفی شده است.

حاج رضایی با انتقاد از ادبیات مربیان در فصل جاری یادآور شد: آقایان خیلی واضح می‌گویند فدراسیون و برخی مسئولان کمک کنند. چرا همین افراد به کلاس‌های روز مربیگری نمی‌روند. اگر مربی خارجی در لیگ برتر بود ادبیات آنها هم می‌توانست تغییر بسزایی کند. واقعاً مربیان ایرانی فرصت سوزی می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر مربی خوب خارجی وارد کشور شود می‌توان الگو برداری صحیح داشت.

وی درباره عدم آموزش مناسب افراد افزود: کلاس‌های مربیگری خارجی می‌تواند کمک فراوانی به شما کند. آنها به تئوری‌ها کمک می‌کنند. جمله معروفی هست که می‌گوید «فوتبال علم نیست اما علوم به آن کمک می کند». این بدان معنی است که وقتی از ژنتیک‌های مختلف فوتبالی در یک جغرافیا استفاده شود تیم ملی همان منطقه به پیشرفت بالایی دست پیدا می‌کند.

کارشناس فوتبال ایران درباره تأثیر اشتباهات مدیریتی در امر مربیگری نیز صحبت کرد و گفت: روزی یکی از باشگاه‌های شهرستانی از من کمک خواست تا به آنها کمک کنم. رفتم دیدم آنها در یک روز، ۱۰ بازیکن اصلی خود را به دلیل اتمام قرارداد از دست داده بودند. اگر مدیر فوتبالی علم داشت و می‌دانست که نباید قراردادها در یک روز تمام شود چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. متأسفانه ناکارآمدی در سلسه ارکان یک باشگاه روی کار مربی هم تأثیر مستقیم می‌گذارد.