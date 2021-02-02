حوزه باید میدان جنگ نرم را تسخیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مصباح عاملی عصر امروز در همایش رهروان فاطمی که با شرکت طلاب و روحانیان خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، فهم دین، انذار و ابلاغ دین و اقامه آن را سه رسالت طلاب و حوزویان دانست و اظهار کرد: بعد از فهم دین توسط طلبه و روحانی، نوبت به انذار میرسد، زیرا آیه نفر میگوید وقتی دین را فهمیدید نمیتوانید به گوشهای رفته و کاری به جامعه و مردم نداشته باشید بلکه فهم دین مسئولیت زا است لذا وقتی دین را فهمیدید باید وارد میدان شوید.
مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: انقلاب و نظام اسلامی دو بال سختافزاری و نرمافزاری لازم دارد؛ بال سختافزاری دفاع مقدس و میدانهای نبرد و شهدا و رهروان شهدا در عرصههای مختلف است، رهروانی که به همت آنها امروز درزمینه نظامی خودکفا شده و زمین و دریا و فضا را به سیطره خود درآوردهایم، آن هم درحالیکه زمانی نیازمند ابزارهای تسلیحاتی بیگانه بودیم.
وی با بیان اینکه حوزه علمیه نرمافزار انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: حوزه باید میدانهای نبرد نرم را تسخیر کند تا دشمنان جرأت اسلامستیزی نداشته باشند.
حجت الاسلام عاملی خطاب به طلاب گفت: باید به سلاح علم و تقوا مسلح و مجهز شوید تا نهتنها دشمنان شناختهشده، حتی دشمنانی که آنها را نمیشناسید و تنها خدا آنها را میشناسد، جرئت نکنند قدمی علیه اسلام ناب بردارند.
مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: سربازی امام زمان (عج) مقدس بوده و این سنگر قداست دارد؛ ولی در همان ترازی که قداست دارد، مسئولیت هم دارد.
وی با اشاره به اینکه مسئله هدایت و ضلالت جامعه است و ریشه اصلی هدایت و ضلالت جامعه هم به فهم دین بازمیگردد، افزود: مبنای حرکت امام و نهضت بزرگ اسلامی و در تداوم آن، حرکت پرافتخار مقام معظم رهبری نیز همین فهم و شناخت درست از دین است.
حجتالاسلام والمسلمین عاملی در انتها گفت: تحقق جامع دین در همه شئون زندگی انسان با دو بال علم و تهذیب و اخلاق میسر میشود و ما طلاب و روحانیان باید این دو را به خاطر بسپاریم و بدانیم فهم دین، ابلاغ دین و اقامه دین درگرو برخورداری از دو بال علم و تقوا و تهذیب و اخلاق است.
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