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۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

مدیر حوزه علمیه خراسان:

حوزه باید میدان جنگ نرم را تسخیر کند

حوزه باید میدان جنگ نرم را تسخیر کند

بجنورد- مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه حوزه علمیه نرم‌افزار انقلاب و نظام اسلامی است، گفت: حوزه باید میدان‌های نبرد نرم را تسخیر کند تا دشمنان جرأت اسلام‌ستیزی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصباح عاملی عصر امروز در همایش رهروان فاطمی که با شرکت طلاب و روحانیان خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، فهم دین، انذار و ابلاغ دین و اقامه آن را سه رسالت طلاب و حوزویان دانست و اظهار کرد: بعد از فهم دین توسط طلبه و روحانی، نوبت به انذار می‌رسد، زیرا آیه نفر می‌گوید وقتی دین را فهمیدید نمی‌توانید به گوشه‌ای رفته و کاری به جامعه و مردم نداشته باشید بلکه فهم دین مسئولیت زا است لذا وقتی دین را فهمیدید باید وارد میدان شوید.

مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: انقلاب و نظام اسلامی دو بال سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم دارد؛ بال سخت‌افزاری دفاع مقدس و میدان‌های نبرد و شهدا و رهروان شهدا در عرصه‌های مختلف است، رهروانی که به همت آن‌ها امروز درزمینه نظامی خودکفا شده و زمین و دریا و فضا را به سیطره خود درآورده‌ایم، آن هم درحالی‌که زمانی نیازمند ابزارهای تسلیحاتی بیگانه بودیم.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه نرم‌افزار انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: حوزه باید میدان‌های نبرد نرم را تسخیر کند تا دشمنان جرأت اسلام‌ستیزی نداشته باشند.

حجت الاسلام عاملی خطاب به طلاب گفت: باید به سلاح علم و تقوا مسلح و مجهز شوید تا نه‌تنها دشمنان شناخته‌شده، حتی دشمنانی که آن‌ها را نمی‌شناسید و تنها خدا آن‌ها را می‌شناسد، جرئت نکنند قدمی علیه اسلام ناب بردارند.

مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: سربازی امام زمان (عج) مقدس بوده و این سنگر قداست دارد؛ ولی در همان ترازی که قداست دارد، مسئولیت هم دارد.

وی با اشاره به اینکه مسئله هدایت و ضلالت جامعه است و ریشه اصلی هدایت و ضلالت جامعه هم به فهم دین بازمی‌گردد، افزود: مبنای حرکت امام و نهضت بزرگ اسلامی و در تداوم آن، حرکت پرافتخار مقام معظم رهبری نیز همین فهم و شناخت درست از دین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی در انتها گفت: تحقق جامع دین در همه شئون زندگی انسان با دو بال علم و تهذیب و اخلاق میسر می‌شود و ما طلاب و روحانیان باید این دو را به خاطر بسپاریم و بدانیم فهم دین، ابلاغ دین و اقامه دین درگرو برخورداری از دو بال علم و تقوا و تهذیب و اخلاق است.

کد مطلب 5137615

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