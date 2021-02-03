به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این فرودگاه محلی برای نشست و برخاست تاکسیهای برقی، پهپادها و دیگر پرندههای مشابه خواهد بود.
فرودگاه یادشده با همکاری دولت انگلیس در این کشور تأسیس خواهد شد. هیوندایی امیدوار است فرودگاه یادشده را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ به بهره برداری برساند.
انگلیس قصد دارد با استفاده از تاکسیهای برقی پرنده هم حمل و نقل در این کشور را تسریع کند و هم از میزان آلایندگی هوا بکاهد. انتظار میرود روند آزمایش تاکسیهای پرنده در این فرودگاه تا سال ۲۰۲۴ به طول بینجامد و استفاده قطعی و عمومی از آن در سال ۲۰۲۸ آغاز شود.
قرار است این فرودگاه هم برای پرواز تاکسیهای پرنده و هم برای رفت و آمد پرندهها و پهپادهای باری مورد استفاده قرار بگیرد. در عین حال با توجه به بارش مداوم باران در انگلیس قرار است این فرودگاه به گونهای طراحی و ساخته شود که در شرایط جوی نامساعد نیز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین سکوهایی بزرگ و ویژه نیز برای انتظار و رفت و آمد مسافران در نظر گرفته شده است. تعدادی شاتل خودران وظیفه جابجایی مسافران و انتقال آنها از تاکسیهای هوایی به سمت سکوها و بالعکس را بر عهده دارند.
قطر سکوی نشست و برخاست دایرهای پهپادها و تاکسیهای پرنده ۴۰ متر خواهد بود که ۶۰ درصد کوچکتر از فضای مورد نیاز برای پرواز هلیکوپترهای معمولی است. همچنین تجهیزات شارژ باتری این تاکسیها و پهپادها نیز در نزدیکی سکوی نشست و برخاست نصب میشود. هزینه تکمیل این طرح بالغ بر ۱.۶۴ میلیون دلار برآورد شده است.
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