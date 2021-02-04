به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی با تسلیت رحلت عالم مجاهد حضرت آیت الله جلالی خمینی، از درگاه خداوند رحمان برای آن عالم وارسته رحمت و رضوان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

رحلت عالم مجاهد حضرت آیت الله جلالی خمینی، موجب تأثر و تالم خاطر شد.

این روحانی انقلابی که از مبارزان بنام در نهضت اسلامی و از نزدیکان امام خمینی(ره) و نیز از علمای فعال شرق تهران بودند، در جایگاه های مختلف خدمتگزاری ازجمله در سنگر امامت جمعه شهر خمین با ارائه خدمات فراوان فرهنگی و اجتماعی، تمام عمر پر برکت خود را صرف ترویج مکتب اهل بیت (ع)، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و خدمت به مردم کرد.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان، مردم شریف استان مرکزی، بیت مکرم آن مرحوم به ویژه فرزندان بزرگوارشان حجج اسلام محمد رضا و مهدی جلالی خمینی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند رحمان برای آن عالم وارسته رحمت و رضوان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران