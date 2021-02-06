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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۴۸

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق:

داعش برای بالابردن روحیه عناصر مأیوس خود تقلا می کند

داعش برای بالابردن روحیه عناصر مأیوس خود تقلا می کند

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که تشکیلات تروریستی داعش به دنبال تقویت روحیه شکست خورده عناصر خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، «تحسین الخفاجی» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که تشکیلات تروریستی داعش در پی بالا بردن روحیه شکست خورده افراد خود است.

وی ادامه داد این تشکیلات تروریستی با تلاش‌های فراوان در برهه کنونی و انجام عملیات تروریستی متعدد در سراسر عراق سعی دارد روحیه شکست خورده عناصر خود را بالا ببرد.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اضافه کرد که داعش بقایایی دارد که می کوشد از طریق این اقدامات به آن‌ها بفهماند که مجدداً فعالیت‌های خرابکارانه خود را از سر بگیرند.

وی گفت: این در حالیست که آنها نمی‌توانند دست به اقدامات غافلگیرانه بزنند.

الخفاجی چندی قبل نیز اعلام کرده بود که با وجود عملیات امنیتی متوالی که نیروهای عراقی علیه بازمانده‌های داعشی در مناطق مختلف عراق انجام می‌دهند، اما تروریست‌های داعش همچنان به حملات خود علیه نیروهای امنیتی، حشد شعبی و غیرنظامیان ادامه می‌دهند.

کد مطلب 5139816
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • RO ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      داعش لعنتی اصلا شماها روحیتون کجا بوده .باید بدانید ک نابود شده اید .ایران پر از سردار سلیمانی هاست.انتقام سخت ازتون میگیریم لعنتی های جنایتکار

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