به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نیروهای ارتش عراق به سلسله عملیات‌های ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می‌دهند. در همین راستا، ارتش عراق عملیات جدیدی را در استان الانبار کلید زده است.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که عملیات مذکور در شهر «القائم» واقع در استان الانبار انجام شده است. طبق اعلام این منابع، عملیات مذکور پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه از مناطق محل استقرار تکفیریها انجام شده است.

نیروهای ارتش عراق در جریان عملیات خود در شهر القائم واقع در استان الانبار مواضع تروریست‌های تکفیری داعش را در هم کوبیدند. آنها موفق شدند بر تعدادی از این مواضع سیطره یابند.

این درحالی است که اخیراً ارتش عراق اولین مرحله از عملیات موسوم به «اسود الجزیره» (شیران جزیره) را در ۳ استان آغاز کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند که عملیات مذکور از ۹ محور علیه تکفیریها ادامه می‌یابد.

مقامات امنیتی عراق در این ارتباط اعلام کردند که عملیات اسود الجزیره استان‌های صلاح الدین، نینوا و الانبار را در بر می‌گیرد. همچنین عنوان شده است که این عملیات با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق انجام می‌شود.