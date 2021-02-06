اعزام دوومیدانی کاران به مسابقات گزینشی پارالمپیک بدون سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بینالمللی فزاع که از اواخر هفته جاری در امارات آغاز میشود، آخرین فرصت برای کسب سهمیه پاراالمپیک توکیو در رشته دوومیدانی به حساب میآید. به همین دلیل حضور در این رقابتها در دستور کار دوومیدانیکار جانباز و معلول و نابینایان و کمبینایان کشور قرار گرفت.
این در حالی است که طی روزهای گذشته تأخیر در صدور ویزای این ورزشکاران، ابهاماتی پیرامون اعزام آنها به امارات ایجاد کرد.
با پیگیریهای کمیته ملی پاراالمپیک، در نهایت ویزای اعضای تیم ملی پارادوومیدانی صادر شد اگرچه برخی از نفرات این تیم و از جمله سرمربی همچنان در این زمینه با مشکل مواجه هستند.
حامد امیری، محمدرضا احمدی، علیاصغر جوانمردی، محمد فتحی گنجی، رشید مسجدی، علیرضا صادقیان، سعید افراز و اکبر احمدی ۸ دوومیدانیکار جانباز و معلول هستند که همراه با هاجر صفرزاده، مسعود حیدری، مهدی مرادی، وحید علی نجیمی، سامان پاکباز و مهدی اولاد در بخش نابینایان و کمبینایان ویزای خود را برای در مسابقات بین المللی فزاع دریافت کرده و به همین منظور صبح امروز (شنبه) راهی امارات شدند.
طبق برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات بینالمللی فزاع، از فردا (یکشنبه) کلاسبندی ورزشکاران شرکتکننده در این رقابتها آغاز میشود. از چهارشنبه (۲۲ بهمن ماه) نیز مسابقات به صورت رسمی آغاز شده و ۲۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
اعضای تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان درحالی راهی محل برگزاری مسابقات فزاع شدهاند که بهمن رضایی فرعی سرمربی تیم به دلیل عدم صدور ویزا، آنها را همراهی نکرده است.
بهزاد عزیزی و آقای پیروج، دو ورزشکار کمبینا ایران در پرتاب نیزه هم به دلیل عدم دریافت صدور ویزا، موفق به همراهی امروز تیم ملی نشدهاند. قرار است در صورت حل مشکل روادید، این سه نفر هم تا فردا به ترکیب تیم ملی در امارات اضافه شوند.
در غیاب سرمربی تیم ملی پارادوومیدانی، ابراهیم مؤمنی و علیرضا حیدری به عنوان مربی، اعضای این تیم را در دوره کلاسبندی و رقابتهای فزاع همراهی میکنند.
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