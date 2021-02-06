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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۷

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت در شهرستان آوج

افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت در شهرستان آوج

قزوین - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: همزمان با دهه مبارک فجر مرکز جامع خدمات سلامت در شهرستان آوج افتتاح شد.

پیمان نامدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مرکز خدمات جامع سلامت درجه یک و کلینیک ویژه تخصصی شهر آوج با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و در مساحت ۲ هزار و ۲۹۹ متر مربع به بهره برداری رسید.

وی افزود: رسیدگی به مناطق محروم از مهمترین اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی است و اقدامات بسیار مهمی در خصوص توزیع نیروهای متخصص، امکانات پیشرفته تصویربرداری پزشکی تجهیزات مختلف بیمارستانی، احداث و نوسازی خانه‌های بهداشت، نوسازی ناوگان آمبولانسی و سایر موارد در مناطق محروم استان انجام شده ولی کافی نیست.

نامدار بیان کرد: مرکز طرح جامع سلامت آوج در زمینه قلب و عروق، زنان و زایمان، داخلی، اطفال، جراحی و ارتوپدی فعال است.

وی عنوان کرد: شهرستان آوج با ۳۳ هزار نفر جمعیت دارای ۲ شهر بزرگ و ۹۷ روستا و از مناطق محروم استان قزوین به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه توزیع منابع دانشگاه علوم پزشکی سلامت محور و بر مبنای استفاده منابع در همه شهرستان‌ها است، یادآور شد: این به معنی توزیع همه امکانات به صورت یکسان نیست و نگاه در سلامت قدری متفاوت است و شاید نیاز و مطالبه مردم در شهرستان‌های دور خودرو اورژانس برای سرعت مداوا باشد

نامدار با اشاره به تاکید دولت بر توزیع عادلانه خدمات بیان داشت: مناطق محروم در توزیع امکانات باید در اولویت باشند و وضعیت و شاخص سلامت در توزیع امکانات باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: حوزه سلامت یکی از گسترده‌ترین وظایف حاکمیت هر کشوری است که ارائه خدمات این حوزه در مناطق محروم باید مورد توجه بیشتر مسئولان باشد.

کد مطلب 5139879

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