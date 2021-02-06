  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

رئیس سازمان بورس خبر داد؛

اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت در هفته جاری

اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت در هفته جاری

رئیس سازمان بورس، گفت: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر شد اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات هیأت مدیره سازمان پرداخت و گفت: در گام نخست و به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.

دهقان دهنوی، به مصوبه دوم اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در خصوص امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل سازی و طراحی فرایند و ابزار لازم صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها و تمهید مقدمات لازم در شرکت سپرده گذاری مرکزی، تصریح کرد: با تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، مقرر شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه بر کارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه مالی نیز میسر باشد.

کد مطلب 5139912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کریم رحیمی IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      سلام من روش غیرمستقیم زدن برام تو کافینت حالا نمیتونم بفروشم کی ازاد سازی می شود
    • علی رضا IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      این فقط پول درآوردن دولت مگه خودهمون حساب وکارتی که الان دردست مردم وپول سودسهام واریزمیشه مگه چه مشکلی داره؟ کلاهبرداری درروز روشن
    • قادری IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 4
      پاسخ
      بسیار کار خوبیست
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 1
      پاسخ
      اخه باید یه روز دیگه از کار چون برادرم تا کارت دیگه بگیریم ته که خیلی از سهام بهمون رسیده دیگه تو کارت قبلی جای پول نداره یکی دیگه میخوان برامون پرکنم.
    • حیدر محرابی نیا IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      سهام عدالت دارم یا ن
    • Amir IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 1
      پاسخ
      سلام،دوستان لطفاً هرکی می‌دونه راهنمایی کنه،خواستم بدونم سهامداران روش مستقیمم که 30درصدسهامشونو فروختن،کارت اعتباری سهام عدالت یا وام سهام عدالت تعلق میگیره؟تنها و بیمارم و شرایط خیلی نامساعدی دارم،ممنون میشم بگید باید چیکار کنیم؟🙏
    • علی IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام مگه نگفتین غیر حضوریه؟ بعد کدوم بانک زاید بریم یکم توضیح بدین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها