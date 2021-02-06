به گزارش خبرنگار مهر، سلسه نشست‌های مدیران وزارت ورزش که از هفته گذشته به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد امروز شنبه با برگزاری نشست مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای پیگیری شد.

وی در آغاز این نشست خبری گفت: ورزش در سالی که گذشت دربند کرونا بود، ویروسی که به بخش‌های مختلف آسیب زد اما آسیب وارد شده به ورزش متفاوت بود. بشر تجربه‌ای از کرونا نداشت و ایران هم جزو کشورهای اولی بود که درگیر این ویروس شد.

علی نژاد با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با کرونا خیلی زود پس از شیوع این ویروس تشکیل شد به نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد و نتایج و تاثیرگذاری آن اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری بدون تماشاگر مسابقات یکی از تصمیمات بود که اتفاقاً با انتقاد هم مواجه شد درحالیکه خیلی از کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای در پیش گرفتند.

این معاون وزیر ورزش همچنین به چگونگی فعالیت‌های ستاد مبارزه با کرونا در ورزش برای بازگشت به شرایط عادی ورزش اشاره کرد و گفت: وقتی قرار بر برگزاری لیگ فوتبال شد خیلی‌ها معترض بودند اما نتایج برگزاری این فصل در شرایط کرونا و تاثیراتی که برای تیم‌ها داشت را هم دیدیم.

وی یادآور شد که علاوه بر فوتبال در ١٨ رشته دیگر هم مسابقات باشگاهی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و بعضاً در حال پیگیری است.

علی نژاد با اشاره به اینکه تا پایان اسفندماه ورزش ایران صاحب ٥١ سهمیه المپیک شده بود مروری بر تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در شرایط کرونایی جهان داشت که منجر به قطعی شدن برخی سهمیه‌ها توسط ورزشکاران کشورمان شد.

وی ادامه داد: اگر اتفاقی نیفتد و مسابقات کسب سهمیه برگزار شود واترپلو که تصمیم گرفته شد بدون مسابقه تیم اعزامی مشخص شود، پیش‌بینی می‌کنیم که بیش از المپیک ریو سهمیه بگیریم.

علی نژاد تصریح کرد: تا به امروز بیش از ١٠٠ میلیارد به فدراسیون‌ها پرداخت شده و تا پایان سال دو مرحله دیگر پرداختی خواهیم داشت، به فدراسیون‌ها کمک شد تا بدهی خود از جمله بدهی به شرکت توسعه را پرداخت کنند.

معاون وزیر ورزش با تاکید بر اینکه برای توزیع بودجه در سال ٩٩ مدل جدیدی لحاظ شد که برای سال ١٤٠٠ هم اعمال می‌شود خاطرنشان کرد که ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها و پیش بینی شرایط مدال آوری آنها در آسیا و جهان از موارد تاثیرگذار در بودجه ٩٩ است، در این فدراسیون‌ها فدراسیونی داشتیم که با کاهش بودجه مواجه شد و فدراسیونی که بودجه دو برابری داشت.

وی تاکید کرد: ٤٧ فدراسیون از وزارت ورزش بودجه دریافت می‌کنند، با تمام این فدراسیون‌ها تفاهم نامه مالی امضا شد. فکر می‌کنم اقدام مهمی بود که حتی می‌تواند منجر به تقویت انگیزشی فدراسیون‌ها شود ضمن اینکه مطالبات وزارت از فدراسیون‌ها هم مشخص است.

علی نژاد با بیان اینکه طی یک سال گذشته و باوجود تعویق المپیک جلسات ستاد عالی بازی‌ها به طور مرتب برگزار شد و نیازهای فدراسیون‌ها مطرح شد که اقدام لازم صورت بگیرد، اشاره‌ای به تصویب و ابلاغ قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش داشت و تاثیرگذاری آن بر آینده ورزش.

پرداخت ۳ میلیارد تومان به پایگاه قهرمانی استان‌ها و پیگیری تصویب اساسنامه فدراسیون‌ها دیگر موضوعی بود که علی نژاد به آن اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر تاییدیه این اساسنامه از شورای نگهبان گرفته شود.

وی با مرور روند اصلاح و تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال آن را اساسنامه‌ای مترقی و دموکراتیک خواند و با ابراز امیدواری از اینکه انتخابات ۱۰ اسفندماه برگزار شود بر بی طرفی این وزارتخانه در این انتخابات تاکید کرد.

وی در این زمینه گفت: اساسنامه فوتبال فضا را باز کرد تا نماینده‌ای در هیات رئیسه باشد و افراد فوتبالی کار کنند. وزارت در انتخابات بی طرف است، باید بگویم کسانی که می‌گویند گزینه هستند ما بی طرف هستیم و دخالتی نداریم چون اعضای مجمع به آن بلوغ رسیده‌اند که خودشان تصمیم‌گیری کنند.

مهدی علی نژاد در مورد عملکرد مدیرعامل باشگاه استقلال نیز گفت: مددی در باشگاه استقلال موفق بوده است، زمانی باشگاه را گرفت که پنجره‌ها بسته بود اما به خوبی مدیریت شد، تا الان ۲ میلیارد از قراردادها پرداخت شده است. یکی از موضوعاتی که سمیعی و مددی به شدت درگیر آن هستند بحث خصوصی سازی است، در کل مددی عملکرد خوبی داشته و الان هم استقلال در صدر جدول است. چه کاری باید در مدیریت انجام می‌شد که نشده است.

«پرسپولیس پاداش آسیایی خود را دریافت کرده است»، این پرسش خبرنگار مهر بود که علی نژاد در پاسخ به آن گفت: متاسفانه به خاطر تحریم‌های ظالمانه نتوانستیم در سال‌های اخیر مطالبات را دریافت کنیم، نزدیک به ۶ میلیارد در فیفا داریم که نگرفته‌ایم. ۲.۸ برای پرسپولیس و ۳۰۰ هزار دلار برای استقلال در AFC داریم که هیچکدام دریافت نشده است.

«طلب بودیمیر پرداخت شد، طلب دستیار کالدرون هم پرداخت شده است، این پول‌ها چگونه تامین می‌شود؟»، این پرسش دیگر خبرنگار مهر بود که علی نژاد در پاسخ به آن گفت: برای پرداخت بدهی دستیار کالدرون از منابع داخلی کمک گرفته شد. برای مطالبه بودیمیر هم از یک منبع قرض گرفتیم که نیمی از آن پرداخت شد و نیم دیگر را به همین شیوه پرداخت می‌کنیم.

این معاون وزیر ورزش در مورد پرسشی که در رابطه با دلالی در فوتبال مطرح شد، گفت: موضوع فساد در فوتبال بود که به خاطر آن نامه‌ای به وزارت اطلاعات زده شد، بخشی از نتایج اطلاع رسانی شد اما بخشی اصلاً اطلاع رسانی نشد، در این رابطه باید از وزارت اطلاعات پیگیر شوید.

علی نژاد همچنین در واکنش به پرسش دیگری در رابطه با مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تصریح کرد: مدیرانی که فعالیت می‌کنند، بعد از مدتی احساس می‌کنند که به دلیل سختی شرایط نمی‌توانند کار کنند. می دانم برایم این حرف شاید تبعاتی در فضای مجازی داشته باشد، اما باید بگویم که در همه دنیا به دلیل کرونا، ورزشکاران قرارداد خود را کاهش دادند، اما در ایران سه برابر شد.

وی ادامه داد: در زمان رسول پناه اقدامات مثبتی شد، اما یک فیلمی گرفته شد و تقطیع شد. او خودش هم عذرخواهی کرد و قطعاً حرف‌هایشان مورد قبول نیست، اما به نظرم شرایط عادی در فضای هواداری این دو باشگاه نیست.

وی در مورد انتقاد بازیکنان استقلال در خصوص نداشتن زمین چمن خوب و اینکه مددی مطالبات را پرداخت نکرده، گفت: نه در مورد استقلال و نه پرسپولیس پرداختی از وزارت نداشتیم بنابراین هیچ پولی به ۲ باشگاه پرداخت نمی‌شود. آنها با حامی کارگزاران و درآمدهایی که ایجاد می‌شود مطالبات خود را خواهند داشت. اینکه صحبت دسته جمعی در مورد یک مدل غذا مطرح شده، چیزی نیست که وزارت بخواهد ورود کند.

علی نژاد در خصوص روند خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال خاطر نشان کرد: دو مجموعه ورزشی برای استقلال و پرسپولیس ثبت رسمی شد، آنها افزایش سرمایه پیدا کردند تا شرایط ورود به بازار سرمایه را داشته باشند. بدهی‌ها مشخص شده و شفاف‌سازی صورت گرفته است. صورت‌های مالی ۶ ماهه آماده شده است، اشکالات باقی مانده در حال پیگیری است، معارفه هم انجام شده، منتظر هستیم با هماهنگی هیات پذیرش زمان برای جلسه قطعی اعلام کنند.

علی نژاد در مورد انتخابات فوتبال و صحبت‌های مطرح شده در رابطه با بازنشستگی برخی کاندیداها گفت: همه قوانین جمهوری اسلامی در فدراسیون فوتبال هم حاکم است و طبق اطلاع من ۵ نامزد ریاست از جمله بهاروند بازنشسته نیستند.

وی همچنین در مورد پاداش مدال آوران توکیو خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه اصلاحی پرداخت پاداش مدال آوران، امتیازها از این پس تعیین کننده میزان پرداخت پاداش‌هاست، برای توکیو هم هنوز مصوبه‌ای نداشته‌ایم، در این زمینه تصمیم گیری و آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

معاون وزیر ورزش در مورد بلاتکلیفی برخی فدراسیون‌ها و انتخابات آنها خاطرنشان کرد: الان ۴ فدراسیون با سرپرست اداره می‌شوند که ۳ فدراسیون ارتباطی با المپیک ندارند. فدراسیون دوچرخه سواری فقط المپیکی است که یک سهمیه گرفته و خیلی در معرض رقابت در المپیک نیست. در آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن داریم اما در المپیک خیر. شطرنج چون بیش از ۶ ماه از ثبت نام گذشته، ثبت نام مجدد انجام می‌دهیم درباره اتومبیلرانی هم اگر اواسط اسفند تایید صلاحیت نیاید باید در اولین فرصت ثبت نام را انجام می‌دهیم.

وی همچنین در مورد بدهی مالیاتی فدراسیون‌ها گفت: این‌طور فدراسیون‌ها معاف از مالیات هستند البته به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی. بدهی آنها مربوط به قبل از سال ۹۵ است و اظهار نامه‌ها پس از آن ارائه شده است. اولین فدراسیونی که مفاصا حساب را گرفت، کشتی بود که از ۲۹ به ۷ میلیارد تقلیل یافت. سایر فدراسیون‌ها هم در همین مسیر حرکت کردند و بدهی خاصی وجود ندارد.

«این‌طور عنوان شده که خارج از فدراسیون فوتبال فشاری برای عدم تایید صلاحیت ٢ گزینه ریاست وجود دارد و اگر این دو گزینه رد صلاحیت شوند به فیفا نامه می‌زنند. چقدر پیگیر این موضوع هستید؟» علی نژاد در واکنش به این موضوع مطرح شده توسط خبرنگار مهر گفت: مرجع تایید صلاحیت فوتبال طبق اساسنامه روشن است و وزارت ورزش نقشی در تایید و صلاحیت کاندیداها ندارد، این موضوع به ما ارتباطی ندارد.