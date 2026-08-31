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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

جمع‌آوری ۵ تبعه غیرمجاز در بخش کندوان میانه

جمع‌آوری ۵ تبعه غیرمجاز در بخش کندوان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از شناسایی و جمع‌آوری ۵ تبعه غیرمجاز توسط مأموران پاسگاه انتظامی بخش کندوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح‌های انتظامی و برخورد با اتباع غیرمجاز، مأموران پاسگاه انتظامی بخش کندوان شهرستان میانه با انجام اقدامات کنترلی و بررسی‌های لازم، ۵ تبعه غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و اقدامات لازم به مراجع ذی‌ صلاح تحویل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه از مشارکت و همکاری شهروندان میانه با پلیس تقدیر و تشکر نموده و در پایان از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6933108

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