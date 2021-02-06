چین ماهواره ارتباطی به مدار زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چین روز پنج شنبه چهارمین پرتاب موشک به مدار زمین را انجام داد و از تپه‌های جنوب شرقی این کشور ماهواره بزرگی به فضا فرستاد.

طبق اطلاعات موجود یک موشک لانگ مارچ ۳B از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ همراه ماهواره مخابراتی آزمایشی TJSW-۶ به مدار زمین رفت. شرکت علم و فناوری هوافضای چین که پیمانکار فضایی اصلی چین است، یک ساعت پس از پرتاب، تأیید کرد ماهواره به طور موفقیت آمیز در مدار صحیح قرار گرفته است.

ماهواره مذکور توسط آکادمی فناوری پرواز فضایی شانگهای ساخته شده اما اطلاعات اندکی درباره آن وجود دارد.

به نوشته خبرگزاری شینهوا از این ماهواره برای ارتباطات، انتقال سیگنال‌های رادیو، تلویزیون و اطلاعات و همچنین آزمایش‌های فناوری استفاده می‌شود.