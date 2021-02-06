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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

توئیت فعال زن یمنی:

اگر آمریکا نبود عربستان جرأت حمله به یمن را نداشت

اگر آمریکا نبود عربستان جرأت حمله به یمن را نداشت

نویسنده زن یمنی به سخنان مقامات آمریکایی در خصوص لزوم توقف جنگ در یمن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «أمة الملک الخاشب» نویسنده و فعال زن یمنی با انتشار یک پست توئیتری به رویکرد دولت جدید آمریکا مبنی بر توقف حمایت از جنگ در یمن واکنش نشان داد.

وی نوشت: اگر حمایت های آمریکا نبود، عربستان یک روز هم نمی توانست به تجاوز به یمن و محاصره این کشور ادامه دهد.

الخاشب اضافه کرد: اگر این حمایت ها نبود، آیا عربستان جرأت می کرد وارد جنگ با مردان شجاعی شود که نام آنها در قرآن آمده است؟

وی نوشت: عربستان طعم شکست را به دست تعداد اندکی از این مردان شجاع در نبردهای صعده چشیده است.

پیش از این دولت جدید آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد حمایت از جنگ در یمن را متوقف کند؛ سیاستی که با واکنش انصارالله یمن رو به رو شده است.

مسئولان انصارالله اعلام کرده اند که آمریکا باید اقدامات خود را عملی کند.

کد مطلب 5140058
فاطمه صالحی

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